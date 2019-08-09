Работницу универмага Вербер "облизали" на шоу Малахова

Андрей Малахов посвятил очередной выпуск своего ток-шоу скончавшемуся фешен-директору ЦУМа Алле Вербер. В студии программы "Прямой эфир" на телеканале "Россия 1" отечественные знаменитости смотрели последнее, так и не вышедшее на экраны, интервью работницы элитного московского магазина.

Оказывается, еще в апреле этого года Алла Вербер принимала в своей огромной квартире на Тверском бульваре съемочную группу ток-шоу "Прямой эфир". Светская львица показала репортерам каждый уголок роскошных апартаментов, заставленных дорогой мебелью и антиквариатом.

Тогда же Алла Константиновна призналась, что постоянно слышит упреки от друзей и близких – мол, она слишком много работает. Перелеты из страны страну, модные показы, вечеринки и праздники отнимают много сил и здоровья, однако, по словам Вербер, она не может жить по-другому, трудится на износ.

"Мне нужно хорошо выглядеть, мне нужно быть собранной – это очень тяжело. Я очень устаю, и, поверьте мне, очень многие люди, видя мое расписание, скажут: "Это невозможно!". Ну, это некий такой дар, с которым я справляюсь, и даже по-другому не хочу. Я отдыхаю реже, чем мне бы хотелось и, если у меня есть свободная неделя, я хочу поехать куда-нибудь в спа", – поведала Алла Вербер в "Прямом эфире".

Также работница элитного магазина рассказала о том, как боролась с онкологией. Вербер призналась, что шесть лет прожила в постоянной борьбе за жизнь. Было тяжело вести привычный богемный образ жизни, продолжать работать и одновременно проходить лечение. "Была большая борьба, большое количество клиник, врачей, химиотерапии, и когда мне говорили: "Мы не можем вам помочь", я шла дальше", – делилась Алла Константиновна.

В ток-шоу "Прямой эфир" свои соболезнования близким скончавшегося директора универмага высказали телеведущая Ксения Собчак, дизайнер Игорь Гуляев, актер Вячеслав Манучаров, а также певицы Катя Лель и Анита Цой. Все они, "облизывая" Вербер, в один голос твердили, что Алла Константиновна была "величиной мирового масштаба", национальным достоянием и очень светлым человеком. Ведь именно она, по их словам, привезла моду в Россию, переодев богатых соотечественников из косовороток в рубашки от Gucci.