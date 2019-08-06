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Делала ЭКО и закачивала растворы в живот: Малахов узнал новые факты о "беременной от Киркорова"

Андрей Малахов. Фото: www.globallookpress.com
В студии Андрея Малахова второй вечер подряд говорили о вдове миллиардера Светлане Софиевой. В ток-шоу "Прямой эфир" телеканала "Россия 1" племянница героини – Оксана Хоменок – выступила с заявлением.
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Хоменок поведала, что состояние Софиевой обострилось после того, как сын Светланы – Денис, еще будучи несовершеннолетним, решил жить с родственниками отца – убитого миллиардера Георгия Софиева. Состоялся суд, Фемида учла мнение ребенка и решила не в пользу вдовы богача.

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 Шоу "Прямой эфир" с Андреем Малаховым

Сюжеты Шоу "Прямой эфир" с Андреем Малаховым

Андрей Николаевич Малахов

Андрей Николаевич Малахов журналист, телеведущий, шоумен

"Когда я уже на нее смотрела, ей было совсем тяжело. Самый главный был перелом, когда она потеряла ребенка – Дениса. Действительно у них был скандал, когда Денис ушел. Он по собственному желанию ушел от матери, потому что он не мог больше так жить. Вот здесь у нее переломилось. Она осталась одна. Были суды, по опеке, опеку оформили на тетю, потому что Денис так решил", – рассказала Оксана ведущему программы "Прямой эфир" Андрею Малахову.

По словам племянницы Софиевой, с тех пор та начала бредить о ребенке. Поначалу Светлана тратила огромные средства на экстракорпоральное оплодотворение.

"Она делала ЭКО, заплатила деньги в клинике, и вот это ЭКО не получилось", – добавила Хоменок.

Сосед и приятель Софиевой – продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин, который тоже присутствовал в студии "Прямого эфира" подтвердил слова Оксаны. Шоумен рассказал, что в криобанке до сих пор хранятся замороженные эмбрионы вдовы миллиардера.

"Она мне сказала, что заплатила за это 25 тысяч долларов, чтобы 15 лет эти лежали биоматериалы. Она пришла мне и сказала: "Я правильно это сделала?" А я говорю: "Я не знаю, но Пугачева тоже сделала, многие звезды так сделали", – поведал продюсер. 

Андрей подчеркнул, что Светлана так горела идеей беременности, что вводила в область брюшины специальные растворы, которые делали ее похожей на женщину в положении.  По словам Разина, в Москве есть клиники пластической хирургии, которые предоставляют такие услуги за большие деньги.

"Я даже знаю врача, который это делал, он накачивал ей живот. Этот врач за деньги это делал для того, чтобы она показала, что у нее был живот, потому что ей нужно было несколько фотосессий", – поделился с присутствующими в студии "Прямой эфир" Андрей Разин.

Напомним, Светлана Софиева известна телезрителям как "беременная от Киркорова". Девять месяцев назад москвичка стала звездой шоу Андрея Малахова, заявив, что ждет тройню от поп-короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова. Тогда в сопровождении съемочной группы ток-шоу "Прямой эфир" Софиева прошла обследование в клинике, где у нее диагностировали редкое психическое расстройство – ложную беременность. К сожалению, после месяца лечения Светлана скончалась при загадочных обстоятельствах и была похоронена втайне.

Добавим, что Светлана Софиева была женой миллиардера Георгия Софиева, которого похитили ради выкупа, а после жестоко убили в США в 2002 году. Смерть супруга больно ударила по Светлане, что не могло не сказаться на ее психическом здоровье.

Автор: 6 августа 2019, 14:59

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