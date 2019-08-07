"Установите личность этой мрази!": Водонаеву прорвало из-за жуткого избиения

Телеведущая с возмущением высказалась в Stories своего Instagram. Ее просто "прорвало" от негодования.
"Установите личность этой мрази! Имя, фамилия, адрес. Я готова понести все судебные финансовые расходы. Пожалуйста, найдите мне его!" – призвала пользователей соцсети Алена Водонаева. При этом она добавила видео жуткого происшествия.
Ролик с инцидентом появился в соцсетях вечером 6 августа. На нем мужчина избивает несовершеннолетнего на детской площадке. На кадрах с камер видеонаблюдения подросток едет по велодорожке на велосипеде. На его пути возникает малыш, и столкновения избежать не удается, передает region29.ru.
Тогда находившийся неподалеку мужчина приходит в ярость. Он скидывает велосипедиста на землю, а затем выбрасывает за пределы площадки велосипед ребенка. По данному факту ОМВД России по Северодвинску проводит проверку.
Напомним, ранее Алена Водонаева, устав от замечаний подписчиков, ответила им в грубой форме. На одном из фото фолловеры раскритиковали ее лоб, заметив на нем выступ. "Это второй локоть. А вам делать больше нечего, как разглядывать лоб? В фотошопе увеличила! Спите спокойно", – вышла из себя блогер. Сообщение Алена Водонаева сопроводила неприличным жестом.
Популярные темы форума
Продолжение темы мамы—дочки
Цымбалюк-Романовская беременна от Джигарханяна?!
Владимир Васильев из передачи ,,Модный приговор,, образец вкуса и высокий интеллектуал.
Памятники фашистам в России
Главреду
Что вы ели сегодня?
Как переехать жить в Европу?
Обсудим Олю Бузову?
ОТЦЫ,делающие детей и не воспитывают????
Принят перечень опасных пород собак.