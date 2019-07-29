"Отъела": Водонаева без трусов удивила раздавшимися формами

Опубликованное Аленой Водонаевой короткое видео стало предметом бурного обсуждения в ее микроблоге. Подписчики в Instagram удивляются, когда же это бывшая звезда "Дома-2" успела так "отъестся".
"Я вчера прочитала статью, в которой было написано о том, что фотографии с отдыха и путешествий вызывают негатив у пользователей. Не знаю правда это или нет, но количество лайков в сравнении с фотками из Москвы заметно поубавилось. Не скучаем и не жмемся! Это что еще такое?! Вы со мной?", – обижается на фанатов Водонаева.
Телезвезда пытается заверить фолловеров, что со времени съемки уже похудела на 2-3 килограмма. Однако подписчики не унимаются - некоторые решили, что Алена Водонаева на видео позирует с силиконовыми накладками. Инсинуации злопыхателей телезвезду возмутили. пояснив, что два-три килограмма с момента съемки уже скинула. "На что накладки? На мне нет белья здесь. Вообще", – заявила Алена.
"Толстая какая-то", "По попе видно, что поправилась!", "Отъела", "Ужасно! В платье вшита искусственная попа. Это так видно", – не поверили звезде поклонники. Другая часть фанатов, напротив, в восторге. "Задница огонь!", - прокомментировали видео почитатели. Они заключчили, что "даже жирная" Алена Водонаева все равно красива, передает Пятый канал.
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