"Штаны подтяни, праведник": Тарасову крепко досталось за странный наряд в храме

"Михей 7:8 — Не радуйся ради меня, неприятельница моя! Хотя я упал, но встану; хотя я во мраке, но Господь свет для меня" (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.), – подписал черно-белый кадр спортсмен. На фото Дмитрий Тарасов стоит спиной к камере.
Пользователи соцсети возмутились тем, в каком виде футболист пришел в храм. Поклонники обратили внимание на его куртку с непристойной надписью Rich Ass ("Богатая задница").
Некоторые фолловеры посоветовали Дмитрию Тарасову подтянуть штаны, а другие были возмущены тем, что футболист позволил себе фотографироваться в церкви. "Никогда не понимала таких фоток... вера это не про показуху", "Очередной словесный понос", "Дмитрий, вы либо крестик снимите, либо трусы наденьте!", "Штаны подтяни, праведник!", – заплевали спортсмена подписчики.
Дмитрию Тарасову указали на то, что его жизнь покатилась под откос после развода. Правда, они не уточнили, какого именно – с Оксаной Пономаренко, родившей футболисту дочь, или Ольгой Бузовой.
На защиту Дмитрия Тарасова встала его супруга Анастасия Костенко. В комментариях она оставила хештег #blessed, что переводится как "благословенный", а также смайлики в виде сердца и рук, сложенных в молитве. В итоге досталось от разгневанных фолловеров и ей.
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