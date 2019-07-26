Дмитрию Тарасову закрыли выезд за границу

Футболисту Дмитрию Тарасову запретили выезжать за границу из-за многомиллионных долгов по алиментам. Кроме того, арестованы счета спортсмена, сообщает "СтарХит" со ссылкой на адвоката экс-супруги Тарасова Оксаны.
Напомним, женщина пытается добиться от бывшего мужа выплат на содержание их дочери Ангелины. По данным юриста, долг уже превысил восемь миллионов рублей. В прошлый понедельник состоялся очередной суд, который Тарасов проиграл. Он уверял, что заплатит всю сумму в течение двух дней, но так этого и не сделал.
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