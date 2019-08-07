"Помолитесь": Корчевников попал в серьезное ДТП

О неприятном инциденте сообщил в своем Instagram товарищ ведущего, журналист Роман Голованов. Он рассказал, что накануне Борис Корчевников отметил с друзьями именины.
Все вместе они поехали в Пятницкую Церковь в Старице. Там прошла Божественная литургия, на которой помимо телеведущего присутствовали иерей Павел Островский и сам Роман Голованов. На обратном пути машина, в которой ехали приятели, попала в серьезное ДТП.
Друг Бориса Корчевникова отметил, что все живы и здоровы. "Причастились в Старице, поели армянский шашлык, сбили косулю. А на десерт – мороженое. Увы, разбита машина отца Павла. Но все живы. Помолитесь за батюшку. У него теперь много хлопот", – написал журналист. Также он опубликовал снимок, на котором запечатлена их компания.
Водитель автомобиля Павел Островский считает, что ДТП – это не знак Божий, а просто внутренняя встряска, необходимая тем, кто погряз в суете. Позднее он еще раз поздравил Бориса Корчевникова с именинами и добавил, что телеведущий не первый год помогает восстанавливать храмы.
Напомним, ранее поклонники забеспокоились о здоровье Бориса Корчевникова, который перенес операцию по удалению опухоли мозга. Он подтвердил, что вновь проходил лечение и из-за этого поправился. "Но все уже позади, я иду на поправку…", – поделился ведущий "Судьбы человека" на телеканале "Россия 1".
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