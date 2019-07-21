Борис Корчевников пожертвовал подарками ради ВИЧ-инфицированных

Журналист опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram новый пост. Он публично отказался от подарков и призвал подписчиков сделать благое дело. "Дорогие друзья! В этом году я снова хочу попросить вас сделать подарок на мой день рождения и поддержать службу помощи "Милосердие"", – заявил Борис.
По его словам, эта организация помогает самым обездоленным: одиноким старикам, инвалидам, беременным женщинам, оказавшимся без крыши над головой, детям-сиротам, бездомным, ВИЧ-инфицированным. Корчевников также рассказал, что у службы около тысячи постоянных подопечных – тех, о ком она заботится из года в год.
"За год более чем 30 тысяч нуждающихся получают помощь от службы "Милосердие"", – отметил телеведущий.
Борис поделился информацией, что у фонда уже 26 социальных проектов. В конце он добавил, что будет крайне признателен и благодарен тем, кто откликнется.
Напомним, пару лет назад у Корчевникова обнаружили доброкачественную опухоль головного мозга. Ему сделали операцию, но, к сожалению, журналист частично потерял слух.
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