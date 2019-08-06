"Троечница из ПТУ": Бородиной врезали за критику голливудской дивы

Обозревательница обратила внимание на видео, которое опубликовала теледива в соцсетях. "Мне очень сильно не хватило драйва", – говорит Ксения Бородина после посещения выступления голливудской дивы.
"Ну, если под драйвом понимать пьянку вырвавшихся в караоке куриц-мамочек, то, наверное, да: в концертную программу Дженнифер Лопес такая опция не входит", – врезала знаменитости Лена Миро в личном ЖЖ.
После блогер раскритиковала внешность Ксении Бородиной за несоответствие модным тенденциям. "В 2019 году в почете – естественность. Посмотрите на макияж Бородиной, на ее подстриженные по нелепой моде позавчерашнего дня брови, на тяжелые, пришитые ресницы, на откровенные яблоки филлеров в лице, включая лепешки губ", – не унималась Миро.
На этом Лена не остановилась, она отметила, что речь Ксении Бородиной ей слушать сложно. По мнению обозревательницы, телеведущая не может сформулировать простую мысль и имеет проблемы с дикцией. Напоследок знаменитость сравнили с "троечницей из ПТУ" и "откровенной гопницей".
"Лучше бы балет по телеку крутили, как при "совке". Ну, или хоккей. Чем вот таких вот "ксюш", которым "не хватило драйва", – резюмировала Лена Миро.
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