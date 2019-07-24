Ксения Бородина бросила мужа и детей и сбежала из страны

На снимке звезда запечатлела себя сидящей в самолете. Она одета в розовую футболку с анималистическим принтом и мини-шорты.
По словам Ксении, они с подругами решили собраться и вместе отдохнуть на Капри в Италии. Она поведала, что две должны были вылететь из Москвы, одна из Черногории, а другие из Форте-дей-Марми.
"Итог: одна опоздала на самолёт🙈 другие 2 сели не в тот поезд🤣😂 подходит женщина и говорит это мое место, я говорю нет мое, она говорит нет мое) подхожу к проводнику, он это не ваш поезд😭😭 ваш уже должен был уехать 5 минут назад! (здесь орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – поделилась Бородина.
Ксения рассказала, что они чудом успели запрыгнуть в последний вагон. Кроме того, два раза умудрились выйти не на той станции.
"Встретились кое-как в порту и едем на Капри", – оповестила телеведущая.
Она добавила, что на данный момент их всего четверо. Пятая прилетит позже. И вместо часа ей придется добираться целых 5 из-за пересадки в Мюнхене.
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