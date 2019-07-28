"А чо такова?": заговорившая о кровавом убийстве Бородина удивила циничностью

Лена обратила внимание на один из свежих постов теледивы в Instagram. Ксения Бородина рассказывает об ужасной трагедии, которая произошла в Подмосковье. 27-летнюю женщину среди бела дня зарезал бывший возлюбленный.
"Слушайте, вчера просматривая Новости, наткнулась на жуткое видео, которое уже второй день стоит у меня перед глазами… Исколоть ножом на детской площадке на глазах у деток , я не могу просто, сердце разрывается (орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.", – отметила Ксения Бородина.
Между тем Лена Миро обратила внимание на снимок, которым звезда шоу "Дом-2" сопроводила рассказ о жестоком убийстве. Теледива запечатлена на роскошной яхте.
Ксения Бородина, облаченная в белую рубашку, счастливо улыбается. По мнению блогера, звезда цинично использовала нашумевшую историю о кровавой расправе как повод похвастаться богатством.
"Ксения Бородина пробила дно самой низкой морали. Пробила, не ведая, что творит. Пробила по принципу: "А чо такова?" Рассказывая о совершенно жуткой трагедии -зверском убийстве женщины на глазах ее 5-летней дочери, Бородина воспользовалась моментом и запилила еще одну фоточку со своего отдыха. Еще раз посмотрите на фотографию. Вы видите, как на ней разрывается сердце Бородиной? Или, может, вы видите то же, что и я: отвязную девку, которая весело проводит время? Я бы не писала об этом пост, если бы Бородина и иже с нею не несли свое отношение к миру в массы", - написала Лена Миро в личном ЖЖ.
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