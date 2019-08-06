"Роскошная красотка": Макеева в модном наряде искупалась в комплиментах

Свой образ звезда дополнила кокетливой шляпкой и красной помадой. Артистка не скрывает, что ее часто сравнивают с мировыми звездами. Анастасия Макеева поинтересовалась у поклонников, на кого из иностранных звезд она похожа.
Этой теме знаменитость посвятила свой новый пост в соцсети. "Мне часто говорят, что я на кого-то похожа! Самые популярные сравнение это: Моника Беллуччи, Мадонна, Джулия Робертс, Анжелина Джоли, итальянка, француженка, Людмила Гурченко", – поделилась Анастасия Макеева в подписи к снимкам.
При этом актриса отметила, что пребывает в затруднении по этому поводу. С одной стороны, это должно льстить, с другой же, звезда должна иметь свое собственное лицо. Так что эта ситуация не вызывает у Анастасии Макеевой ни протеста, ни восторга.
Поклонники поддержали артистку. Кроме того, они одарили ее комплиментами, отметив, что Анастасии Макеевой очень к лицу подобный образ. "До чего же ты хороша, роскошная красотка", "Это платье очень классно подчеркивает фигуру, просто восторг!", "Настя, вы похожи на ухоженную, следящую за собой женщину... И очень красивую при этом...", - высказались поклонники актрисы.
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