Макееву сняли в постели с породистыми самцами

Известную фотомодель и актрису подписчики застукали с двумя представителями сильного пола. Анастасия Макеева выложила видео, в котором говорит о двух "мужчинах", оказавшихся в ее постели.

Анастасия Макеева не смогла ввести в заблуждение подписчиков новым видео в Instagram. По тексту понятно, что она хотела разыграть фолловеров.

Актриса рассказала, что встала в 05:40 и собрала мужа в командировку. Тот за порог, а она – в постели с двумя "мужчинами". Однако провести пользователей не удалось. В первые же секунды в кадре показались пушистые лапки.

Выяснилось, что у звезды есть два породистых кота. Позже Макеева отметила, что у них вообще "вечеринка на четверых", и показала двух развалившихся шпицев.

Поклонники не оставили ее пост без внимания. Многие засыпали любимую звезду комплиментами и приятными пожеланиями.

"Красивая без макияжа, просто красавица, глаз не отвести!", "Доброе утро, хорошего дня! Такие красавчики рядом!" – написали фанаты.

Впрочем, некоторые не упустили возможности "подколоть" звезду. "Настя, я тоже очень люблю животных, но считаю, что пять – это перебор. Когда же Вы деток родите? Года же идут", – съязвила одна из подписчиц.

Ранее актриса опубликовала видео, где она в кадре со всеми своими любимцами. Анастасия Макеева ласково называет их семьей.