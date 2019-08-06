Молодая певица о романе с Александром Серовым

Бывшая участница группы "Блестящие" Надя Ручка стала очередной звездной гостьей "Вечернего шоу с Аллой Довлатовой" на "Русском радио". Она прокомментировала слухи о романе с певцом Александром Серовым. Ручка призналась, что они в прекрасных отношениях, но никогда не были любовниками. По словам певицы, когда-то Серов ей очень помог.
Их встреча произошла много лет назад, когда Надя жила в Никополе и занималась балетом. В ее город с гастролями приехал Александр. Увидев Надю, певец предложил ей сняться в своем клипе. Он оставил телефон родителям будущей звезды и уехал.
"Серов, когда меня увидел, сказал, что я как две капли воды похожа на актрису Орнеллу Мути. Конечно, его приглашение в Москву было лестно для меня. К тому же я с пяти лет занималась балетом, так что определенные навыки у меня были. Потом я поехала в Москву и снялась в его ролике", – рассказала Ручка.
Спустя какое-то время она решила поступать в Московский институт мировой экономики и международных отношений. Александр Серов об этом узнал и оплатил Наде Ручке первый семестр обучения. "Мы потом долго не виделись, но однажды встретились в гостинице "Россия". Я была ему очень благодарна, что он помог мне на первых порах в столице", – призналась певица.
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