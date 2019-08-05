Дана Борисова с дочерью попала в шторм во время круиза

Телеведущая вместе с дочерью Полиной и подругами отправилась в круиз по Крыму, Сочи и Новороссийску. Во время путешествия Дана Борисова и ее наследница испытали мощнейший стресс.

Дело в том, что судно, на котором находилась звезда и ее отпрыск, попало в настоящую бурю. Дана и Полина мужественно прошли через все испытания.

Теперь, по словам Борисовой, она может называть себя настоящим морским волком, ведь она встретилась лицом к лицу с семибалльным штормом. "Качало нормально ,вещи летали от одной стены каюты к другой ,мы с @polinaborisova_143 😘приняли горизонтальное положение в кровати ,😅🥺но проверили свои чувства #мамаидочь💞 на прочность ,обнялись и поддерживали друг друга 😀👍 (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – рассказала Дана Борисова в личном Instagram.

Дана отметила, что благодаря слаженной работе экипажа все разрешилось благополучно. "Теперь полно воспоминаний 😀😀😀о реальных морских приключениях 😎 Завтра из Ялты ✈️в Москву", – поделилась планами телеведущая.

Также Дана Борисова опубликовала снимок, на котором запечатлена с капитаном лайнера Анатолием Георгиевичем. Звезда выразила симпатию главе экипажа.

Отметим, судя по всему, Дана Борисова очень подружилась с капитаном. Анатолий Георгиевич даже разрешил телеведущей подняться на капитанский мостик, где та наблюдала за слаженной работой команды корабля. Об этом звезда похвасталась в Stories той же соцсети.