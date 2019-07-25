"Вовремя унесла ноги": перепуганная Борисова избежала страшной участи

Знаменитость посещала Киев по работе. Там она снималась в российском шоу. Позже из новостей звезда узнала, что теперь она персона нон грата в Незалежной.
По словам телеведущей, она прогнозировала такой исход, и даже в какой-то степени ждала его. Звезда рада, что успела покинуть территорию Украины до того, как оказалась в застенках.
"Я последние дни даже боялась в гостиницу возвращаться ночевать, потому что там какой-то деятель ЦИК выступил и всяко-разно меня оскорблял, лицом, нарушающим закон, называл. Такая ситуация. Я считаю, что я вовремя унесла ноги, потому что меня могли закрыть там вообще, привлечь к ответственности", – сказала ведущая в интервью "Говорит Москва".
Дана Борисова подчеркнула, что в Киеве ей очень понравилось. Местные жители были настроены дружелюбно, ее узнавали, подходили поздороваться. Никакого негатива от украинцев российская теледива не почувствовала.
Напомним, служба безопасности Украины запретила Дане Борисовой въезд на территорию страны сроком на три года. Якобы телеведущая создает угрозу национальной безопасности Незалежной. Ранее в черный список деятелей культуры уже попали Олег Газманов, Иосиф Кобзон, певица Валерия, Юлия Чичерина, Лолита Милявская и другие.
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