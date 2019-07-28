"Бред полнейший": новость о дочери вывела Борисову из себя

Знаменитость отправилась в Сочи вместе с наследницей Полиной. Компанию Дане Борисовой и ее отпрыску составила подруга телеведущей и ее маленький сынишка.
Знаменитость отлично проводит время – купается, загорает, наслаждается местными красотами и кухней. Накануне Дана Борисова и ее дочь посетили парк аттракционов, где вдоволь накаталась.
Однако свежие новости в Сети подпортили настроение теледиве. Из интернет-газеты Дана Борисова узнала, что, оказывается, у нее с дочерью разлад.
"Сидим с подружкой Аней. Общаемся, не может наговориться. Погода сегодня хорошая. А Полина сидит в номере с телефоном. Без комментариев", – цитируют журналисты знаменитость.
Из-за публикации Дана Борисова вышла из себя. В Stories своего Instagram теледива написала, что ничего подобного не было. В ее семье царит взаимопонимание и покой.
"Бред полнейший. Вообще такого не было, у меня прекрасная дочка!",– опровергла сообщение СМИ Дана Борисова.
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