Надоедливые мухи: Леди Гага ответила недругам топлес

Голливудская дива опубликовала ответ недоброжелателям. Леди Гага мастер провокаций.

В Stories личного Instagram знаменитость показала откровенный снимок. Американская вокалистка запечатлена в бассейне, лежа на надувном матрасе. Леди Гага облачена только в розовые стринги.

Все бы ничего, вот только кадр голливудская дива сопроводила песней Human Fly от американских рок-группы The Cramps. Трек рассказывает о человеке-мухе, который своим постоянным жужжанием раздражает других. Судя по всему, Леди Гага сравнила своих недругов в Сети с этим надоедливым персонажем.

Напомним, не так давно микроблог американской звезды пережил нашествие недовольных комментаторов из России. Соотечественники супермодели Ирины Шейк таким образом пытались отомстить певице: якобы та увела у манекенщицы возлюбленного – актера Брэдли Купера. Не смотря на то, что эта информация не подтвердилась, Instagram Леди Гаги все еще полон бессмысленных сообщений от россиян.

Отметим, что Леди Гага ни разу не отреагировала на злобу интернет-обывателей в свой адрес. Однако, с удовольствием их провоцирует. Например, на днях она показала в соцсетях, что устроила возлюбленному, лицо которого не показала, романтический ужин при свечах.