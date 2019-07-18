Разлучница Леди Гага закатила вечеринку после победы над Шейк

Впервые после атаки русских недоброжелателей в Сети артистка вышла в свет. Звезда устроила праздник в честь запуска собственной линии косметики Haus Laboratories.
Леди Гага очень эффектно появилась перед репортерами: ярко накрашенная певица облачилась в облегающее платье из черной кожи. Экстравагантный наряд держался лишь на одной бретельке и грозил вот-вот соскользнуть вниз. Обувь у вокалистки была под стать: черные сапожки на огромной платформе с еще более высокими каблуками.
Вид у Леди Гаги был торжествующий, на ее лице не было ни тени смущения, звезда чувствовала себя королевой вечера. Между тем буквально накануне ее соцсети подверглись массовой атаке недоброжелателей из России.
Последний пост артистки в Instagram набрал более 200 тысяч негативных комментариев, большинство из которых были на русском. Леди Гагу клянут на чем свет стоит, называют разлучницей и требуют убрать руки от мужа супермодели Ирины Шейк.
Напомним, на днях стало известно о расставании актера Брэдли Купера и русской супермодели Ирины Шейк. Поговаривают, что артист бросил возлюбленную и дочь ради певицы Леди Гаги, с которой работал над фильмом "Звезда родилась". Примечательно, что последняя всячески отрицает роман с актером, однако, как сообщают американские таблоиды, уже заселилась в его дом и празднует победу над соперницей.
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