Не Купер: Леди Гага прилюдно ублажила нового бойфренда

Для романтической встречи звезда выбрала черный топ и короткие шорты. Влюбленные провели в ресторане около двух часов, после чего вместе ушли.
Столик знаменитостей находился возле тротуара, поэтому их многие видели. Посетители рассказали, что Леди Гага и Хортон много разговаривали, обнимались и целовались. "Она выглядела очень счастливой, когда общалась с этим парнем", – цитирует одного из гостей ресторана Life.ru.
Примечательно, что певица и режиссер абсолютно не обращали внимания на окружающих, не смущаясь своих чувств. Одна из посетительниц кафе отметила, что Леди Гага открыто общалась со своим парнем, но отказалась фотографироваться с кем-либо из поклонников, сообщает People.
Известно, что новый избранник Леди Гаги давно работает в музыкальной индустрии. Сотрудничал с Джастином Тимберлейком и Бруно Марсом, а с ноября 2018 года начал трудиться в команде Гаги. Ранее Хортон был женат на актрисе Отэмн Гуззарди.
Как оказалось, фанаты Леди Гаги еще в конце апреля подозревали, что ее связывают с Дэном близкие отношения. Тогда Хортон разместил в Instagram фото, намекающее на то, что он весело проводит время в компании звезды. Сама Леди Гага не комментирует появившиеся в СМИ фото.
Напомним, ранее модель Ирина Шейк рассталась со звездой Голливуда Брэдли Купером из-за его якобы романа с Леди Гагой. Вместе с ней артист снялся в фильме "Звезда родилась". После этой новости россияне затравили певицу в Instagram.
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