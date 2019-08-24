Виктория Боня шокировала народ внешними изменениями

На снимке актриса позирует в черном обтягивающем платье чуть ниже колен. Обычно звезда предпочитает носить обувь на высоком каблуке, но на этот раз предпочла для выхода сандалии на плоской подошве.
"Я пришла к выводу, что нужно срочно что-то делать, чтобы защитить наших детей и женщин от домашнего насилия. Не дай Бог столкнуться с этим! Но если это происходит, допустим, куда бежать, кому жаловаться. Наши дети и женщины тупо не защищены от домашнего насилия совсем! Нужно менять законы! Иначе таких историй будет только больше!", – подписала под постом взволнованная Боня.
Подписчики начали вести активную дискуссию в комментариях на этот счет. Но больше их все же заинтересовал округлившийся живот телеведущей. Они бесцеремонно стали спрашивать Викторию, не беременна ли она случаем. Но актриса предпочла оставить это без комментариев.
Напомним, у знаменитости уже есть дочь – Анджелина. Отцом девочки стал экс-возлюбленный звезды – миллиардер Алекс Смерфит. Их отношения распались в 2016 году, но паре удалось сохранить теплые отношения ради малышки.
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