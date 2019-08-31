Жена показала полуобнаженного Газманова

Ролик, собравший сотни комментариев, появился на страничке Марии Газмановой в Instagram. Супруга певца выложила интимные кадры, судя по всему, с отдыха, показав великолепное тело 68-летнего супруга.
На видео Газманов загорелый и накаченный, в одном полотенце, задорно танцует на балконе с видом на море. Недавно пара посетила фестиваль "Новая волна" и теперь остановилась в Сочи на отдыхе.
Марина Газманова подписала видео "На зарядку становись!", призвав фанатов таким образом заниматься спортом. Примечательно, что во второй части видео показана сама Марина – она изящной походной под композицию Билли Айлиш вышагивает одна в танцзале. Но подписчики оказались больше неравнодушны к Газманову, отметив его великолепную физическую форму.
"Он с вами все моложе и энергичней", "Неугомонный Олег Газманов", "Какие вы классные! Любуюсь вами всегда. Заряжаюсь от вас позитивом", – написали в комментариях подписчики.
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