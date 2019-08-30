Неизвестные похитили Газманова после выступления в горячей" точке

Олег Газманов на сцене уже не один десяток лет, но до сих пор перед выступлением волнуется. "Волнение – это адреналин, а он, в свою очередь, помогает справиться с усталостью, и вот эта энергия волнения и помогает мне столько лет оставаться на плаву", – заверил певец корреспондента "Дни.ру" на "Новой волне" в Сочи.

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