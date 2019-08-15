"Превысил обычную дозу": Газманов показал последствия омолаживающих пилюль

В личном Instagram знаменитость опубликовал свежий пост. Олег Газманов признался, как в 68 лет ему удается так хорошо выглядеть.
"Наконец, открою свою тайну. Около десяти лет с группой наших ученых я работаю над препаратом, омолаживающим клетки организма. По контракту я испытываю препарат на себе. Вчера после концерта в Алуште случайно превысил обычную дозу..." – написал Газманов.
Ниже артист посетовал, что теперь не знает, как поступить. Впереди концерты в Ялте, Феодосии, Судаке и Евпатории, мол, в таком виде нельзя появляться перед публикой.
Текст певец сопроводил короткой видеозаписью, которую пропустил через популярный в Сети фильтр. Приложение превратило Олега Газманова в ребенка.
Отметим, что на забавную публикацию певца отреагировал музыкант Игорь Николаев. Коллега написал звезде: "Ну, превышать обычную дозу 🥃нам не впервой! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)"
"Ну, рассмешил Олег🔥🙌😍 Еще больше не переборщи, а то прийдется жене носить тебя на руках и памперсы одевать😂😂😂", "😁 чувство юмора, позитивный настрой, оптимизм — вот ингредиенты омолаживающего препарата", – отреагировали на шутку поклонники Олега Газманова.
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