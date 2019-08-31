Умолял оставить его на проекте: Орлова прилюдно поиздевалась над участником шоу "Дом-2"

В Сети появился анонс очередного выпуска реалити-шоу. На опубликованном видео участник шоу "Дом-2" Захар Саленко объясняет, почему его нельзя отправлять за периметр. Рядом с жителем телестройки сидит и хлопает ресницами его возлюбленная Яна Шафеева.
"На этом проекте я вырос, я стал мужчиной, я нашел любовь. Я хочу выйти в ту жизнь, не как в прошлый раз, потому что у меня был горький опыт построения отношений. Я пока не готов уходить, я не готов уходить так, как сейчас. Я не готов уходить по голосованию, я хочу, чтобы вы все радовались и улыбались от того, что я ухожу, потому что я буду в тот момент счастлив", - заговаривает зубы участникам реалити-шоу Саленко.
Выслушав Захара, ведущая шоу "Дом-2" Ольга Орлова издевательски отметила, что его монолог звучал как прощание. "Так ты уходишь или нет, Захар? Я не пойму", – язвительно уколола она участника.
"Так иди уже....кому ты нужен!!🙌 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Аххвахах я стал мужчиной в каком месте", "Балабол! Не более того)", "Молодец Захар ты теперь на самом деле мужчина! И вы с Ян ой очень подходите хорошая пара. Будьте счастливы! Наконец то у тебя адекватная любовь!", "Как же они бояться уйти. Видать на воле совсем плохо.😂", – рассуждают поклонники шоу "Дом-2" в комментариях.
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