"Размазня сентиментальная": Виктория Боня разрыдалась из-за дочери

В личном Instagram знаменитость опубликовала короткое видео. В кадре ее дочь танцует под детскую версию хита группы Kazka "Плакала" в исполнении Насти Кормишиной.
Наследница Виктории Бони – Анджелина – сама смонтировала ролик, добавив в него различные эффекты: плавающие сердечки, облачка и падающие звезды. Трогательный текст композиции малышка адресовала маме.
"Мимими Доченька маме записала видео, чтобы я не грустила и всегда улыбалась) но почему-то хочется прям заплакать 😢🙈 Какая-то я стала размазня сентиментальная 😊 (Орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)",– прокомментировала видео Виктория Боня.
Отметим, на днях мама и дочь вернулись в Москву. Они уже побывали в гостях у родственников, сходили в кино, по магазинам, а также посетили запись ток-шоу Андрея Малахова.
Напомним, Анджелина Летиция родилась в гражданском браке Виктории Бони с миллиардером Алексом Смерфитом. Несмотря на расставание, телеведущая и бизнесмен поддерживают теплые отношения ради ребенка. Смерфит и его родители активно участвуют в воспитании Анджелины.
Добавим, что Виктория Боня мечтает о втором ребенке, однако подходящего мужчину на роль мужа и отца пока не нашла. После расставания с Алексом Смерфитом у телеведущей было два серьезных романа, которые ни к чему не привели.
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