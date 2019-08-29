Еще одна потеря: Бородина осталась без близкого человека

Ксения Бородина потеряла еще одну подругу. К такому выводу пришли некоторые журналисты, внимательно проанализировавшие недавние события в жизни звезды скандально известного реалити-шоу "Дом-2".

Когда-то вместе с подругами Ксения Бородина организовала общество "Прачка", где приятельницы сплетничали и обсуждали разные женские штучки. Недавно группу покинула Наталья Пушкина. К такому выводу пришли поклонники, не увидевшие ее на празднике по случаю дня рождения мужа телеведущей.

По некоторым данным, Наталья раскритиковала в Instagram младшую дочь Ксении. Якобы назвала Теону командиром, отметив, что старшая дочь ведущей Маруся – послушная, сообщает StarHit.

В итоге Бородина и Пушкина отписались друг от друга в соцсетях. Кроме того, обиженная телезвезда блокирует всех, кто встает на сторону ее бывшей подруги.

"Знаете, у меня есть друзья не из Instagram. У меня с ними даже фото толком нет. По 16 лет дружим и выясняем отношения через звонки, встречи, крики, слезы, смех. Катя Жужа, Рита Агибалова, Алена Водонаева, Наташа Пушкина — все они стояли в первом ряду, фотографируясь на нашей свадьбе, и посмотрите, где они сейчас. Показуха не равна любви и дружбе. Запомните это! Писать посты про подруг – это дно. Я всегда буду молчать. Оправдываться – удел слабых", – цитирует издание Ксению.

Для телеведущей это еще одна потеря. Она давно не общается ни с Катей Жужей, ни с Аленой Водонаевой. Причина размолвки Ксении Бородиной с первой неизвестна, а со второй, по некоторым данным, она перестала общаться из-за предательства.