Ксения Бородина вступилась за Сергея Пынзаря после обвинения в изменах

Дружба семей известной телеведущей и Пынзарей длится довольно продолжительное время. Поэтому неудивителен тот факт, что на День рождения друга Сергей приехал в обязательном порядке, пусть и без супруги.
Поклонники пары не упустили шанса поиграть в детективов и буквально провели "расследование века". Они решили, что отсутствие Дарьи обязательно связано с изменой экс-звезды "ДОМ-а 2". Некоторые даже принялись написывать Дарье с вопросами по теме.
Напомним, что ранее в интернете уже появлялись слухи о том, что Пынзаря замечали в увеселительных заведениях с девушками. Его видели то со знойной брюнеткой, то с сексуальной блондинкой.
Подобные выводы "заботливой" аудитории не на шутку разозлили Ксению Бородину. На своей странице в социальной сети Instagram медиа-дива высказалась по поводу сложившейся ситуации. В выражениях девушка предпочла не стесняться.
"Люди идиоты! Полные! Вы пишите жене, маме двоих детей, что ее муж на фото с женщиной. С какой он там женщиной?" (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены – Прим.ред.), – эмоционально отреагировала Ксения.
Она добавила, что на Дне рождении Курбана было много мужчин со своими девушками и женами. По мнению телеведущей, оказаться на одном видео с другой представительницей прекрасного пола не значит изменить законной жене.
Как сообщает издание Woman.ru, сама же Дарья Пынзарь тоже была возмущена бестактностью фолловеров. "Я вообще в шоке от того, что людям так хочется придумать что-то там, где этого нет", – поделилась с общественностью девушка. Напомним, что сейчас она живет в Турции с двумя сыновьями.
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