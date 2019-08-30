Ксения Бородина вступилась за Сергея Пынзаря после обвинения в изменах

Не так давно на 39-ом Дне рождения Курбана Омарова был замечен Сергей Пынзарь. Бывший участник реалити-шоу "ДОМ-2" прибыл на мероприятие без жены, из-за чего его обвинили в измене. Ксения Бородина вступилась за мужчину.

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