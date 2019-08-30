"Сладуськи!" – жена и дочь Тарасова привели народ в восторг

Годовалая Милана снялась на руках у мамы в красивых детских украшениях. На девочке миниатюрные сережки и браслет. Жена и маленькая наследница футболиста Дмитрия Тарасова рекламируют украшения известного ювелирного бренда, сообщает "Экспресс газета".
"Правда ведь, очень мило выглядит сочетание в одежде мамы и ребенка? Если же подрастает маленькая принцесса, можно подобрать и похожие украшения!" – написала модель. Пользователи соцсети пришли в восторг от фото дочери Тарасова и Костенко. "Две мои любимые красавицы. Милашка ангелочек", "Хорошенькие!", "Сладуська", "Настя, вы шикарная, а дочка такая лапочка милая", – рассыпались в комплиментах поклонники звездной пары.
Кроме того, многие фолловеры отметили, что Милана растет копией Дмитрия Тарасова. При этом нашлись и злопыхатели, которые считают, что супруга спортсмена эксплуатирует дочь.
Напомним, что Милана – не единственная дочь Тарасова. У футболиста есть наследница от первого брака – Ангелина. В этом году девочке исполнилось десять лет.
Как писали "Дни.ру", после развода с матерью Ангелины – Оксаной – спортсмен исправно платил алименты. Однако первая супруга все равно обратилась в суд. Женщина заявила, что зарплата отца ребенка растет, а сумма, которая перечисляется на содержание ежемесячно, – нет. В итоге его обязали выплатить Ангелине семь миллионов. Недавно дочь Тарасова получила от него деньги.
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