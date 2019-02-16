Задолжавшего миллионы Тарасова преследует злой рок
Жорин прокомментировал ситуацию, которая произошла с Тарасовым, когда тот возвращался из испанской Малаги. Звезду спорта задержали на границе и оштрафовали на 102 тысячи рублей. Дмитрий не задекларировал перевозимые денежные средства.
Адвокат посоветовал футболисту погасить весь долг по выплатам на содержание своей дочери от Оксаны Пономаренко – Ангелины. "Что-то мне подсказывает, что пока Дмитрий не погасит должок, неприятности буду приключаться", – заметил Жорин.
Тарасов должен выплачивать наследнице 480 тысяч ежемесячно, однако от обязательств уклоняется. Юрист уверен, что в аэропорту Дмитрия настигла "карма". По мнению Жорина, спортсмена теперь будут преследовать злой рок.
"Пока Тарасов пытается затянуть погашение долга по алиментам, неустойка по невыплате "капает". Нас это тоже устраивает", – цитирует защитника StarHit.
Напомним, у Дмитрия Тарасова есть дочь Ангелина от первого брака. Звезда футбола шесть лет не платит дочери. Сумма задолженности перевалила уже за 15 миллионов. Сейчас Тарасов пытается через суд уменьшить эту сумму.
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