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Задолжавшего миллионы Тарасова преследует злой рок

Дмитрий Тарасов. Фото: www.globallookpress.com.
Дмитрия Тарасова задержали в аэропорту за административное нарушение. Известный адвокат Сергей Жорин посоветовал футболисту быть осторожнее и расплатиться с долгами перед дочерью.
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Жорин прокомментировал ситуацию, которая произошла с Тарасовым, когда тот возвращался из испанской Малаги. Звезду спорта задержали на границе и оштрафовали на 102 тысячи рублей. Дмитрий не задекларировал перевозимые денежные средства.

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Дмитрий Алексеевич Тарасов футболист

Адвокат посоветовал футболисту погасить весь долг по выплатам на содержание своей дочери от Оксаны Пономаренко – Ангелины. "Что-то мне подсказывает, что пока Дмитрий не погасит должок, неприятности буду приключаться", – заметил Жорин.

Тарасов должен выплачивать наследнице 480 тысяч ежемесячно, однако от обязательств уклоняется. Юрист уверен, что в аэропорту Дмитрия настигла "карма". По мнению Жорина, спортсмена теперь будут преследовать злой рок.

"Пока Тарасов пытается затянуть погашение долга по алиментам, неустойка по невыплате "капает". Нас это тоже устраивает", –  цитирует защитника StarHit.

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Напомним, у Дмитрия Тарасова есть дочь Ангелина от первого брака. Звезда футбола шесть лет не платит дочери. Сумма задолженности перевалила уже за 15 миллионов. Сейчас Тарасов пытается через суд уменьшить эту сумму.

Автор: Руслана Алексеева16 февраля 2019, 17:37
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