Нет денег: актера Числова оказалось не на что хоронить

Денис Сердюков рассказал, что из близких родственников у артиста осталась лишь пожилая мать. А единственным ценным имуществом "короля эпизодов" была квартира в Алтуфьево, которую он оставил племяннице.
Денег на похороны актера ни у кого нет. Александр Числов жил скромно – гонораров хватало лишь на обеспечение ежедневных нужд, передает Life. По словам Сердюкова, артист хотел, чтобы его кремировали и захоронили прах на Николо-Архангельском кладбище, рядом с могилой тети.
На это необходимо 400-500 тысяч рублей. "Надеюсь, что Гильдия (актеров. – Прим. ред.) поможет с местом на кладбище, а тележурналисты – в финансовом плане", – заявил Сердюков.
Напомним, что 54-летний Александр Числов скончался в столице 29 августа от пневмонии. Артист сыграл почти в 150 фильмах, среди которых "Беспредел", "Легенда №17", "Любить по-русски – 2", а также в сериалах "Каменская", "Участок", "Папины дочки".
Как писали "Дни.ру", незадолго до смерти Александр Числов голодал. Об этом в шоу Андрея Малахова "Прямой эфир" рассказывал Денис Сердюков, который 15 лет снимал у артиста комнату. Он утверждал, что товарищу нужна помощь: якобы проявились признаки психического расстройства. "Король эпизодов" считал, что его хотят отравить.
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