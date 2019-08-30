Нет денег: актера Числова оказалось не на что хоронить

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

Фадеев вбил последний гвоздь в крышку гроба Наргиз
Увидеть разбившуюся Волочкову приехала красавица-дочь
"Я в трауре": в семью Диброва пришло горе
Кончаловский о расставании с женой: Стабильность не про нее
Оставившей простых людей без воды Пугачевой грозит арест
партнеры
Пятница 30 августа
Лента новостей
08:34
Дочь бывшего тренера ФК "Барселона" умерла в страшных мучениях
21:51
Народ взбунтовался против Крымского моста
21:44
Под Петербургом трое мигрантов изнасиловали женщину
20:59
В Москве эвакуировали дом из-за похожего на гранату предмет
20:38
"Другого пути нет": в Раде сообщили о свержении Зеленского
20:32
Стеснение пропало: Петросян с молодой любовницей впервые вышли в свет
20:32
Умерла звезда сериала "Граф Монте-Кристо"
20:27
В Ленинске-Кузнецком пассажиры маршрутки получили серьезные ожоги
20:25
"Замораживает" организм: 57-летняя Андреева раскрыла секрет молодости
20:24
В Удмуртии лжеучитель украл у студентки 50 тысяч
20:05
Бузову поставили в один ряд с потешающими народ кривляками
19:51
Отчаявшаяся Седокова рвет на себе волосы из-за сына
19:37
В лифте одного из домов Калининграда нашли труп
19:24
"Это сухость алкоголиков!": исхудавшая Волочкова раскрыла секрет стройной фигуры
18:46
Брошен и забыт: будущее Крымского моста возмутило россиян
18:16
Размахивал младенцем на многометровой высоте: Малахов обнародовал подробности леденящей душу истории
18:14
Бондарчука обчистили прямо во время съемок
17:53
Не так припарковался: под Москвой Porsche за пять миллионов изуродовали краской
17:16
Полуобнаженная Высоцкая рассказала о внезапных переменах
16:57
"Мало Чернобыля?": на Украине сообщили об угрозе ядерной катастрофы
16:36
Названы самые холостяцкие города России
16:34
"Тетки разорвали бы на куски": Корчевникову рассказали о пользе ранней женитьбы
16:32
Под Москвой произошла смертельная массовая авария
16:22
Положение парализованного Бориса Моисеева ухудшилось
16:18
Органы изъяли: за что в Турции убили российскую красавицу-модель
15:50
Крутой серьезно поговорил с Пугачевой по поводу "Новой волны"
15:41
Дома совсем другой: дочь Глаголевой показала истинное лицо "зверя" Овечкина
15:38
Отец или другие: сын Фриске оказался перед тяжелым выбором
15:19
Две кружки пива днем: Маркл и Гарри потащили ребенка в паб
15:18
Наргиз проговорилась о реальном положении Фадеева: всем рулит Серябкина
15:08
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 29 августа 2019 года
15:02
Актер без Оскара: как тайская собака выпрашивает вкусняшки (видео)
14:57
Странная выходка беспардонного Лукашенко возмутила народ
14:44
На пресс-конференцию фильма о Норд-Осте привели одного из заложников
14:42
"Теперь нас трое": покалеченная любовница Виторгана сделала заявление
14:18
Коллаген – пить или не пить?
14:08
Конец света: к Земле летят гигантские астероиды
14:00
Порошина рассказала о появлении в семье мужчины с характером
13:59
Лолита ответила на жесткий выпад Варум
13:51
Две трети россиян не смогли назвать год начала Второй мировой войны
13:31
Путин и Меркель срочно созвонились
13:09
Дерзкий план предавшего Путина Лукашенко провалился
13:07
Известная актриса убита горем после страшной трагедии
13:00
Еще одна потеря: Бородина осталась без близкого человека
12:50
Обнаглевший Трамп спровоцировал Макрон на поцелуй
12:38
Горе от ума: Татьяну Навку разнесли за новый пост
12:32
Известный ведущий оправдался за нездоровый интерес к Украине
12:31
"Ни на кого надеяться нельзя": Лазарев раскрыл подноготную шоу-бизнеса
12:30
С рассеянной Дайнеко произошел казус перед выступлением
12:12
Поклонников известного певца напугала его жуткая худоба
12:05
Нерешительному Зеленскому плюнули в лицо
11:59
"У меня выросло пузо": Муцениеце прервала молчание о беременности
11:38
Назван возраст самых юных матерей в России
11:36
Рудковская показала длинноногую соперницу
11:35
Соловьев заподозрил Навального в использовании сети "фабрик ботов"
11:26
"Болезнь вкуса": ведущий "Дома-2" всыпал Водонаевой
11:22
Снявшийся у Малахова артист Числов умер в Москве
11:09
Трамп мощно врезал наглецу Зеленскому
10:59
В честь Джоли: Питт показал сокровенное
10:52
"Всесилие идиотизма": Пригожин раздавил Бузову
10:40
Названы шокирующие объемы теневой экономики России
10:31
Волочкова в расстегнутой одежде обнажила интимное место
10:05
"Не очень далекого ума девчонка": Лорак "раскатали" за связь с молодым любовником
09:46
Объявлено о триумфе захотевшего дружить с Путиным Макрона
09:25
"Пристрелю на месте!": Варум эмоционально обратилась к Милявской
09:22
Известная телеведущая разбилась при попытке установить рекорд
09:01
Испугавшийся Лукашенко бросился в ноги Путину после предательства
08:45
У виляющей задом Собчак пропал живот
08:29
"Собаки погрызли": внешний вид Подольской испугал россиян
07:03
Нарывается сама: Тодоренко провоцирует физическое насилие в семье
06:29
Знаменитый артист пошел на крайние меры из-за подложившего ему свинью Тимати
04:18
Меган в бешенстве: принц Гарри рвется к экс-возлюбленной
02:11
Популярная модель переполошила народ растительностью в неподобающем месте
23:57
"Шикарные дамы!": Шейк показала молодую мать
22:03
"Все, приплыла лодка": Билан о серьезных проблемах со здоровьем
21:57
В больнице и очень плох: сообщили о состоянии артиста Числова после съемок у Малахова
21:57
Мужское самолюбие: названы мотивы решившегося на отцовство 79-летнего Виторгана
21:51
Свержение Зеленского: срочное сообщение о ситуации в Киеве
21:44
Актер Бурунов вынужден отказаться от семейной жизни
21:27
Нерадивый Зеленский крупно подставил Украину
21:22
Киркоров в Сочи объявил о рождении очередного ребенка
21:20
Пробивная Бузова подвинула Лободу в борьбе за трон Пугачевой
21:17
Угрожали ножом: двое подростков избили и ограбили школьника
21:03
Герой Украины Ротару вернулась в Россию
20:59
Полуобнаженная Валерия порезвилась в бассейне с молодыми мужчинами на глазах у Пригожина
20:34
В Прокопьевске опаздывающий домой школьник угнал автомобиль
20:32
Элитную квартиру Алибасова в центре Москвы разнесли в щепки
20:06
Володин отметил масштаб выставки коллекции Щукина
19:46
Раскрыта дата свадьбы Собчак и Богомолова
19:43
В "Усадьбе Люблино" установят плавающие фонтаны
19:28
Житель Ижевска изнасиловал несовершеннолетнюю подругу своей дочери
18:49
Обколотая Седокова ушла в отрыв с дочерью
18:47
"Несите крест наказания сами": Сябитова учит изменниц помалкивать о похождениях
18:39
Обнародованы ужасающие кадры пожара в многоэтажке под Москвой
17:59
"Я не проститутка, а индивидуалка": жрица любви ошарашила Борисова прямо в эфире
17:58
Американцы погнали засидевшегося Лукашенко в отставку
17:45
Звезду сериала "Мажор" жестоко избили среди бела дня
17:37
Под Москвой водитель иномарки сбил десятилетнего ребенка
16:59
Борис Джонсон загнан в угол из-за дела Скрипаля
16:54
Неожиданный поворот в деле о крушении Boeing над Донбассом
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Мотоцикл с композитным обвесом от "Росатома" показал лучший результат на гонках
"Как Алибасов": народ разоблачил расчетливую Заворотнюк
Лицемерный Лукашенко нанес Путину удар ниже пояса
Наказать: Волочкову разнесли за шашлыки на "вечном огне"
Счастливый Виторган объявил о рождении ребенка
Фото покалеченного внука Юдашкина появилось в Сети
Шоу-бизнес

Нет денег: актера Числова оказалось не на что хоронить

Александр Числов. Фото: www.globallookpress.com
Друг артиста Денис Сердюков сделал шокирующее заявление. По его словам, у родных нет возможности проводить Александра Числова в последний путь.
прочитано 836 раз

Денис Сердюков рассказал, что из близких родственников у артиста осталась лишь пожилая мать. А единственным ценным имуществом "короля эпизодов" была квартира в Алтуфьево, которую он оставил племяннице.

ПО ТЕМЕ

Известная актриса убита горем после страшной трагедии

Снявшийся у Малахова артист Числов умер в Москве

В больнице и очень плох: сообщили о состоянии артиста Числова после съемок у Малахова

Денег на похороны актера ни у кого нет. Александр Числов жил скромно – гонораров хватало лишь на обеспечение ежедневных нужд, передает Life. По словам Сердюкова, артист хотел, чтобы его кремировали и захоронили прах на Николо-Архангельском кладбище, рядом с могилой тети.

На это необходимо 400-500 тысяч рублей. "Надеюсь, что Гильдия (актеров. – Прим. ред.) поможет с местом на кладбище, а тележурналисты – в финансовом плане", – заявил Сердюков.

Напомним, что 54-летний Александр Числов скончался в столице 29 августа от пневмонии. Артист сыграл почти в 150 фильмах, среди которых "Беспредел", "Легенда №17", "Любить по-русски – 2", а также в сериалах "Каменская", "Участок", "Папины дочки".

Как писали "Дни.ру", незадолго до смерти Александр Числов голодал. Об этом в шоу Андрея Малахова "Прямой эфир" рассказывал Денис Сердюков, который 15 лет снимал у артиста комнату. Он утверждал, что товарищу нужна помощь: якобы проявились признаки психического расстройства. "Король эпизодов" считал, что его хотят отравить.

Автор: 30 августа 2019, 08:20

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Бездельник Зеленский поплатился за подлый обман украинцев
Неудачнику Порошенко влепили мощную пощечину
Брошенный в беде Порошенко встал на колени перед Трампом
Мечущийся Лукашенко получил смачную оплеуху от Путина

Шоу-бизнес

"Все есть для хорошего секса": Петросян и Брухунова вызвали фурор
Нет денег: актера Числова оказалось не на что хоронить
Обезумевший от ярости Ефремов в платье напал на мужчину
Известный певец из-за обмана потерял миллион

Проишествия

В Вологодской области упал вертолет (видео)
Зарубивший всю семью подросток "засветился" на Первом канале перед убийством
Более 50 человек пострадали при аварийной посадке самолета в Подмосковье
Подросток выбросил маленького ребенка с 10-го этажа

Lifestyle

Взлеты и падения: как развивалась личная жизнь и карьера Назаровой
Российский режиссер оказался в заложниках
Кевин возвращается: Disney снимет ремейк фильма "Один дома"
Русский национальный балет "Кострома" открывает настоящую Россию
Шоу-бизнес

"Пристрелю на месте!": Варум эмоционально обратилась к Милявской

Певица написала открытое письмо эксцентричной артистке
Шоу-бизнес

"Собаки погрызли": внешний вид Подольской испугал россиян

Артистка поделилась свежими снимками в соцсети
Шоу-бизнес

Известная актриса убита горем после страшной трагедии

Новость о смерти Числова стала для Скорницкой неожиданной
Шоу-бизнес

У виляющей задом Собчак пропал живот

Говорят, телеведущая ждет второго ребенка

Гороскоп

Нарывается сама: Тодоренко провоцирует физическое насилие в семье
"Надо было слушать Фадеева": на карьере оскандалившейся Наргиз поставили крест
Звезды подскажут: каких мужчин следует опасаться женщинам
Гороскоп на неделю

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Российский танцор ударил партнершу кулаком в лицо во время ЧМ
Мария Шарапова скорбит из-за внезапной смерти
"Я горжусь!": красавица Загитова побила выскочку Алсу
"Его все очень любили": страшная трагедия убила Николая Валуева

Регионы

Народ бежит в ужасе: опасное явление у Крымского моста сняли на видео
Крымский мост перекрыли после жуткой аварии
При посадке вертолета на Камчатке пострадали люди (видео)
На Приморье надвигается мощный тайфун (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru