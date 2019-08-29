Снявшийся у Малахова артист Числов умер в Москве

54-летний Александр Числов скончался в результате тяжелой формы пневмонии. Печальную новость сообщил близкий друг артиста.

О смерти Александра Числова его друг сообщил журналистам со слезами на глазах. Денис Сердюков рассказал, что артист умер в 08:30 мск 29 августа в отделении интенсивной реанимации 33-й больницы в Сокольниках. Причина – обострение пневмонии. Сердюков уточнил, что узнал о кончине актера от его племянницы, пишет Teleprogramma.pro.

В последнее время у Числова были серьезные проблемы со здоровьем. В середине августа его госпитализировали с подозрением на пневмонию, отмечает Telegram-канал Mash. Все это время врачи боролись за жизнь артиста.

Кроме того, выяснилось, что незадолго до смерти Числов голодал. Об этом на шоу Андрея Малахова "Прямой эфир" рассказывал Денис Сердюков. Он утверждал, что другу нужна помощь: якобы проявились признаки психического расстройства. Актер десять дней ничего не ел, похудел и лишился возможности ходить. Числов объявил голодовку, думая, что его хотят отравить.

Вскоре актер очутился в больнице, где, казалось, ему стало лучше. "Врач сказал, что еще пять дней, и могло бы случиться непоправимое. Слава богу, мы успели. Тем не менее он очень плох. У него пневмония, поражение легких, с головой не все хорошо – заговаривается и не всегда понимает, что происходит", – говорил тогда Сердюков, 15 лет снимавший комнату в квартире друга.

И все же медики не спасли Александра Числова – он умер на 55-м году жизни. Для Дениса Сердюкова это вторая серьезная потеря. Ранее он проводил в последний путь свою любовницу, актрису Ирину Цывину, скончавшуюся при странных обстоятельствах.