В больнице и очень плох: сообщили о состоянии артиста Числова после съемок у Малахова

Актер идет на поправку. 54-летний Александр Числов начал нормально питаться после десяти дней голодовки.

На днях на телеканале "Россия 1" вышел очередной выпуск программы "Прямой эфир". Актер Денис Сердюков, который, к слову, известен тем, что был любовником Ирины Цывиной, поведал, что его друг и коллега Александр Числов нуждается в помощи.

У Числова проявляются признаки психического расстройства. Александр десять дней ничего не ел, похудел и потерял возможность ходить. 54-летний актер объявил голодовку, так как думал, что его отравят.

После бурного обсуждения у Малахова стало ясно, что Числову помогут. Заботу о больном актере взяла на себя его племянница Светлана. Согласился ухаживать за Александром и Денис.

Сейчас Александр Числов идет на поправку. Он лежит в больнице, за ним пристально наблюдают медики.

"Врач сказал, что еще пять дней и могло бы случиться непоправимое. Слава богу, мы успели. Тем не менее, он очень плох – у него пневмония, поражение легких, и с головой не все хорошо – он заговаривается и не всегда понимает, что происходит", – сказал Денис Сердюков журналистам Teleprogramma.pro.

В больнице Числова навещает племянница и Сердюков. Последний проведывал актера три дня назад.

"Принесли ему минеральной воды, его любимые пирожные – корзиночки с кремом. На следующий день приезжала Света, и он уже не помнил, что мы там были", – отметил Денис Сердюков.

Примечательно, что Денис не только друг Александра. Сердюков на протяжении 15 лет снимает комнату в московской квартире Числова.