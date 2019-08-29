Известная актриса убита горем после страшной трагедии

Актриса поделилась воспоминаниями об ушедшем из жизни коллеге. Мария Скорницкая призналась, что не знала Александра Числова близко, но считала его человеком с открытой душой. Артист рассказывал ей, как горевал, когда умерла любимая кошка.
По словам Скорницкой, Числов был профессионалом своего дела. "У него очень большой опыт съемочный в кино. Он непосредственный, интересный. Мне было приятно с ним общаться. Очень гибкий в работе – никогда не было никаких конфликтов на площадке", — цитирует актрису Пятый канал.
Напомним, что Александр Числов скончался 29 августа в возрасте 54 лет. Звезда фильма "Человек из будущего" умерла через несколько дней после госпитализации. Причина – обострение пневмонии.
Как писали "Дни.ру", незадолго до смерти актер голодал. Об этом в шоу Андрея Малахова "Прямой эфир" рассказывал Денис Сердюков. Он утверждал, что другу нужна помощь: якобы проявились признаки психического расстройства. Александр Числов объявил голодовку, думая, что его хотят отравить.
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