Михаил Ефремов стал участником вирусного ролика

Над артистом подшутил Youtube-блогер под ником Andrew Chaushesku. С помощью программы Deepfake он вклеил в ролик портрет Ефремова.
К слову, за основу взят вышедший накануне трейлер к фильму "Ангелы Чарли". Михаил предстал там в образе всех трех шпионок.
На записи актер успел вскрыть чужой номер в отеле, станцевать на вечеринке в обтягивающем блестящем наряде и насладиться огромной гардеробной комнатой.
Также он стал участником жестоких сцен. В одной из них Михаил в зеленом мини-платье набросился на мужчину и избил его. Затем он вывалился из машины с оружием в руках и начал расстреливать злодеев.
Напомним, что настоящий ремейк голивудской картины выйдет в прокат в сентябре текущего года. Его режиссером стала Элизабет Бэнкс. В главных ролях в фильме снялись актрисы Наоми Скотт, Кристен Стюарт, Элла Балинска.
Это будет абсолютно новая история о поколении сильных и прекрасных шпионок, работающих на международное агенство Townsend и загадочного босса по имени Чарли. Поклонники с нетерпением ждут выхода боевика.
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