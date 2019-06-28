Едва стоящий на ногах Ефремов весь вечер поминал покойную мать

Михаил Ефремов является актером в третьем поколении. Его отец – руководитель Художественного театра Олег Ефремов. Дед – оперный режиссер Борис Покровский. Бабушка - профессор Государственного института театрального искусства Анна Некрасова. Прапрадед – создатель нового чувашского алфавита и просветитель Иван Яковлев. Всех их давно нет на свете. А 27 июня похоронили и маму...

Уход Аллы Покровской стал тяжелым ударом для Михаила Ефремова, хотя ей и шел 82-й год и болела она долго. "Ей было тяжело, и всем нам тяжело, – сообщила подруга и коллега артистки Наталья Тенякова. – Почти год длилась борьба с болезнью. Ее сын Миша сделал все возможное, чтобы спасти мать. Но медицина, увы, бессильна..."

На панихиде в МХТ имени Чехова и на отпевании в храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках Михаил Ефремов едва держался на ногах от горя, казалось, что еще мгновение, и он упадет без чувств. Смерть мамы сильно его подкосила и он, кажется, не мог поверить, что все это – не страшный сон.

После похорон на Троекуровском кладбище учеников, коллеги и родственников покойной, по православной традиции, пригласили помянуть новопреставленную. Весь вечер близкие Аллы Покровской рассказывали о ее человеческих и профессиональных качествах – принципиальности, твердости, последовательности, прямоте, искренности. Помянул ее добрым словом и благодарный сын, для которого Алла Борисовна была не звездой, не Народной артисткой, не профессором, не кумиром, а просто мамой – самым родным на свете человеком...

Напомним, у Аллы Покровской обнаружили целый букет болезней, связанных с печенью. Звезда была доставлена в реанимацию одной из московских больниц 11 июня 2019 года и находилась под присмотром специалистов. А 25 июня на 82-м году жизни Алла Борисовна умерла от заражения крови...

