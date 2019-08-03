"Богиня": 50-летняя Бондарчук сразила наповал снимком в купальнике

В микроблоге модели в Instagram появился новый кадр. На нем она запечатлена в красном бикини и шляпе. Подписчики Светланы Бондарчук практически единодушно пришли в восторг, оценив подтянутую фигуру звезды.
Комплиментами светскоу львицу одарили не только ее поклонники, но и друзья. Так, в комментариях под ее снимком отметилась Яна Рудковская. "Очень красивый кадр. Побольше бы таких интересных снимков", "Богиня", "Необыкновенная", "Самая лучшая", - написали фолловеры Светлане Бондарчук.
За несколько часов до этого модель активно делилась видео в Stories. Знаменитость показала бассейн отеля, где она поселилась, а также поделилась кадрами с прошедшей там вечеринки. Кроме того, Светлана Бондарчук показала себя без макияжа. Также экс-супруга режиссера разместила видео бокала с холодным шампанским и похвасталась загаром, спросив у подписчиков, похожа ли она на шоколадный батончик.
Как писали "Дни.ру", ранее Светлана Бондарчук примерила на себя новый образ. Звезда предстала с челкой, однако поклонникам не понравился имидж модели. "Зачем?", "Челка вообще не идет, убрать немедленно. Стала как все!", "Из-за челки нос огромный стал. Не идет", "На Зверева похожа", – раскритиковали Светлану Бондарчук фолловеры.
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