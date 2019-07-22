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Светлана Бондарчук внезапно сменила имидж

Светлана Бондарчук. Фото: www.globallookpress.com
Светлана Бондарчук опубликовала фото на своей странице в Instagram. Ничто не предвещало перемен, но звезда внезапно кардинально сменила амплуа.
прочитано 1101 раз

На снимке телеведущая позирует вместе с российским режиссером театра и кино Кириллом Серебренниковым и государственным деятелем Сергеем Капковым. На Светлане платье цвета фуксии, которое отлично гармонирует с ярко-розовым макияжем. "Там, где люди любят других людей", – подписала пост знаменитость.

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Светлана Витальевна Бондарчук модель, телеведущая, редактор

А перемены, собственно говоря, коснулись непосредственно прически модели. У Бондарчук появилась челка.

Фолловеры были немало удивлены таким изменениям. Многие не оценили смелое решение экс-супруги популярного кинорежиссера. "Зачем?", "Челка вообще не идет, убрать немедленно. Стала как все!", "Из-за челки нос огромный стал. Не идет", "На Зверева похожа", – раскритиковали телеведущую злопыхатели.

"У вас прекрасные черты лица! Зачем эта ужасная челка?!" – негодовала фолловер.

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Публикация от Sveta RU Bondarchuk (@a030aa)

Некоторые все-таки поддержали Светлану, сказав ей пару добрых слов. "Челка явно молодит!", "Такая классная!", "Блин, с челкой просто огниво!", "Как она вам идет! Сказка!", "Класс с челкой! Света, ты крутая!" – отметили восторженные пользователи Сети.

Автор: 22 июля 2019, 12:44

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
На тощего наркомана похожа.
1

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