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Шоу-бизнес

Светлана Бондарчук вступилась за новую пассию экс-мужа Паулину Андрееву

Светлана Бондарчук. Фото: www.globallookpress.com
Светская львица стала гостьей шоумена Бориса Корчевникова. Светлана Бондарчук появилась в программе "Судьба человека" телеканала "Россия 1".
прочитано 315 раз

Светлана 25 лет была женой режиссера Федора Бондарчука. Они казались идеальной парой, поэтому весть о разводе стала шоком для многих.

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Вскоре после расставания с женой кинематографист стал встречаться с актрисой Паулиной Андреевой. Тогда многие говорили, что артистка разрушила крепкую семью. Меж тем в студии "Судьба человека" Светлана Бондарчук встала на защиту новой пассии экс-супруга.

"Очень важный момент: у нас никто не уходил ни от кого ради кого-то, – отметила светская львица. –  Случился кризис, пике, из которого мы не могли уже выйти. Не то, чтобы кто-то из нас стал жить с новым человеком. У каждого из нас жизнь стала продолжаться, развиваться. Только через время у Федора возникли новые отношения. Это не было причиной развода. Это очень важно понимать, потому что его за это осуждали, его подругу".

Бондарчук рассказала также, что с бывшим мужем осталась в дружеских отношениях. Светлана не держит зла на Федора, они остаются семьей, вместе заботятся о детях и внуках. О экс-возлюбленном она отзывается очень тепло.

"Федор – прекрасный, заботливый человек. Знаете, когда наша дочка родилась раньше времени, у нее были проблемы со здоровьем, нас эта ситуация только сплотила, Федор показал себя с новой, прекрасной стороны", – сказала светская львица ведущему программы "Судьба человека".

Добавим, что Светлана Бондарчук отказалась прямо называть причину развода с режиссером. Однако она заметила, что после расставания ее жизнь стала другой, но ничуть не хуже прежней.

"Мне кажется, любовь рассыпается, когда люди перестают слушать друг друга", – уклончиво сообщила светская львица в программе "Судьба человека".

Автор: Руслана Алексеева16 апреля 2019, 16:06
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