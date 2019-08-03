"Превратилась в иссохшую мумию": Калашникова о жутких последствиях пластики

Популярная певица тщательно следит своей внешностью и часто посещает пластических хирургов и косметологов. Причем она не видит в этом ничего плохого. "Я – публичная личность и всегда должна выглядеть хорошо", – подчеркнула Анна Калашникова.
Звезда уверена, что пластика и косметология могут сделать жизнь каждого человека лучше. Он меняется не только снаружи, но и изнутри: избавляется от комплексов и становится увереннее в себе.
Однако существуют бьюти-процедуры, которые противопоказаны всем без исключения. В их числе удаление "комков Биша". Моду на эту операцию ввели такие известные персоны, как Мадонна, Рене Зельвегер и Натали Портман.
Анна Калашникова призналась, что сама поддалась этому веянию и удалила у себя жировые образования на лице. После этого звезда столкнулась с неприятными последствиями. Теперь ее лицо всегда выглядит измученным даже после отдыха, передает Teleprogramma.pro.
"Приходится снимать эффект различными масками и витаминными уколами, иначе я бы давно превратилась в иссохшую мумию", – призналась Анна Калашникова.
Всем девушкам, которые собираются к пластическому хирургу, телеведущая рекомендует внимательно изучить процедуру и хорошенько все обдумать. В противном случае они могут скоро пожалеть о перемене. "И, конечно, перед любой операцией обязательно проконсультируйтесь с врачом!", – заключила певица.
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