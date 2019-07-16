"Такой генофонд пропадал": Калашникова поздравила Шаляпина с рождением сына

Экс-возлюбленная певца Татьяна Гудзева родила ребенка. Анна Калашникова, с которой до этого тоже встречался Прохор Шаляпин, порадовалась за артиста.

Малыш появился на свет 15 июля. Исполнитель пока не комментирует это событие.

Анна Калашникова уверена, что мальчик будет очень красивым: есть в кого. "Я очень рада, что у Прохора родился сын. Я его поздравляю! Такой генофонд пропадал", – цитирует бывшую невесту Шаляпина сайт "Комсомольская правда".

Также модель выразила надежду, что певец с Татьяной Гудзевой будут прекрасными родителями. "Надеюсь, что это действительно твой сын", – добавила Анна Калашникова.

О том, что бывшая девушка Прохора Шаляпина ждет ребенка, стало известно несколько месяцев назад. Татьяна Гудзева отмечала, что понимает, каким ударом эта новость стала для нынешней избранницы Прохора Шаляпина Виталины Цымбалюк-Романовской.

Девушка сетовала, что после разговора с пианисткой Шаляпин перестал с ней общаться. "Прохор обещал, что даст мне деньги на роды, будет нас с ребенком содержать до 18 лет. Меня уволили с работы, содержать малыша одной мне не под силу, нужна помощь Прохора", – делилась Гудзева.

Отметим, мама Шаляпина Елена Ивановна не верит, что рожденный экс-любовницей певца ребенок – ее внук. "Почему мы должны ее содержать?! Пусть устраивается на работу", – заявляла женщина.



Напомним, Анна Калашникова до сих пор регулярно общается с Прохором Шаляпиным. Это очень не нравится Виталине Цымбалюк-Романовской. Как писали "Дни.ру", ревнивая пианистка ранее не отпустила певца на день рождения к модели.