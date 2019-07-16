"Такой генофонд пропадал": Калашникова поздравила Шаляпина с рождением сына

Малыш появился на свет 15 июля. Исполнитель пока не комментирует это событие.
Анна Калашникова уверена, что мальчик будет очень красивым: есть в кого. "Я очень рада, что у Прохора родился сын. Я его поздравляю! Такой генофонд пропадал", – цитирует бывшую невесту Шаляпина сайт "Комсомольская правда".
Также модель выразила надежду, что певец с Татьяной Гудзевой будут прекрасными родителями. "Надеюсь, что это действительно твой сын", – добавила Анна Калашникова.
О том, что бывшая девушка Прохора Шаляпина ждет ребенка, стало известно несколько месяцев назад. Татьяна Гудзева отмечала, что понимает, каким ударом эта новость стала для нынешней избранницы Прохора Шаляпина Виталины Цымбалюк-Романовской.
Девушка сетовала, что после разговора с пианисткой Шаляпин перестал с ней общаться. "Прохор обещал, что даст мне деньги на роды, будет нас с ребенком содержать до 18 лет. Меня уволили с работы, содержать малыша одной мне не под силу, нужна помощь Прохора", – делилась Гудзева.
Отметим, мама Шаляпина Елена Ивановна не
верит, что рожденный экс-любовницей певца ребенок – ее внук. "Почему
мы должны ее содержать?! Пусть устраивается на работу", – заявляла женщина.
Напомним, Анна Калашникова до сих пор регулярно общается с Прохором Шаляпиным. Это очень не нравится Виталине Цымбалюк-Романовской. Как писали "Дни.ру", ревнивая пианистка ранее не отпустила певца на день рождения к модели.
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