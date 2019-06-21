Калашникову застукали во время утех с братом Шаляпина

В Москве состоялась презентация клипа Анны Калашниковой и Алексея Воробьева "По любви". Это комедийная история о похождениях суперагента, пытающегося вернуть украденную картину у некой мошенницы, роль которой исполнила звезда клипов Мити Фомина и Олега Яковлева Татьяна Карматкова. Гостям понравились и песня, и смелое видео, и общая атмосфера праздника. В ролике, кстати, немало интригующих сцен!

Накануне выхода клипа в Сеть просочились кадры, на которых Анна Калашникова восседает верхом на актере и модели Виталии Савчуке. Особая пикантность фотографии заключается в том, что он является двоюродным братом певца Прохора Шаляпина.

Исполнителя, кстати, долго считали отцом ребенка Анны. За их романом следила и переживала вся страна. А сейчас артист крутит шашни со знаменитой пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской.

Калашникова не находит ничего предосудительного в том, что их с Савчуком застукали в таком положении. "Это была съемка клипа на песню "По любви", – пояснила она. – А кадр взят из нашей совместной с Виталием сцены. Да, со стороны она может показаться достаточно смелой. Но это не идет ни в какое сравнение с той жестью, что творилась на съемочной площадке, а также с реальной жизнью, в рамках которой нас Виталием связывают исключительно дружеские отношения. Скажу больше: я знакома с его девушкой, и она совершенно не ревнует!"

Впрочем, поведение Анны Калашниковой не ново. Два года назад девушка снялась в весьма откровенной рекламе белья с сыном бизнесвумен Ларисы Копенкиной. Тогда многие подумали, что молодых людей связывает нечто большее, чем фотосессия – так хорошо они смотрелись вместе. Однако роман получился только на снимках.