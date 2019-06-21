Калашникову застукали во время утех с братом Шаляпина

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

Цымбалюк-Романовская отказалась посетить похороны Джигарханяна
В умирающей безумной старушке не сразу признали Веру Алентову
Сафронов проболтался о замалчиваемой причине смерти Началовой
Вскрылся жуткий обман Светланы Лободы
Распластавшаяся на кушетке Семенович без макияжа вызвала оторопь
партнеры
Пятница 21 июня
Лента новостей
10:56
Главные события Москвы
10:29
Смертельный рак: опубликован рейтинг самых агрессивных онкологических заболеваний
10:13
Медиамагнат Руперт Мердок экстренно госпитализирован в США
09:34
Американские сенаторы обсудили НЛО и Украину
08:23
Частое использование смартфонов может вызвать рост рогов
08:18
Загитову сочли недостойной беседы с Путиным
08:07
Откровенное видео Алины Кабаевой взбудоражило россиян
06:19
Затравленную Дайнеко вынудили объясняться
06:15
Раскрылся чудовищный обман Лукашенко Путина
04:02
"Какие уроды": дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма вызвали отвращение
02:38
Обнародована ранее не изданная песня Фредди Меркьюри (видео)
00:25
Неравнодушные люди исполнили "последнее желание" онкобольной Яковлевой
23:55
Володин: Власти Грузии не защитили российскую делегацию
22:04
В Грузии штурмуют здание парламента
21:59
"Шутки кончились": Путин сделал грозное предупреждение Зеленскому
21:46
"Пробивает человеческое дно": Кожевникова плюнула в кривляющегося Шепелева
21:36
Зеленский отменил школьную форму
21:21
"Остановись!": раздетую Нюшу пристыдили за вульгарное поведение
20:58
Блогер выкинул телевизор из окна 24 этажа ради лайков
20:42
Венедиктов попросил обеспечить безопасность сборщиков подписей на выборы
20:41
Оправившегося после комы Алибасова настигла смерть
20:18
Курс евро упал до минимума
19:56
"Эпичная клоунада": гибнущего Порошенко жестко подставили
19:43
Назван защищающий от рака продукт
19:31
Разведенка Собчак осталась без алиментов
19:10
Совет Госдумы изучит поручения Путина по итогам прямой линии
18:57
Известный музыкант скончался в возрасте 52 лет
18:48
Муж Бородиной вогнал в ступор странным посланием
18:25
Немцы в шоке от беспомощности Меркель из-за судорог
18:18
"ЕР" поможет закрепить за рядом районов Севастополя статус сельских поселений
18:17
Киркоров сунулся лицом между ног орущей женщины
18:10
Зеленскому устроили выволочку после хамства в адрес Путина
18:01
В Кургане заказали такси для трупа
17:37
Названа самая стрессовая работа
17:18
"Мне и сейчас стыдно": Путин сделал важное признание
17:06
Назван главный подозреваемый в убийстве депутата-русофоба на Украине
16:50
"Он всех нас развел": Алибасова поймали на мерзкой лжи
16:46
"ЕР" улучшит законы об обращении с отходами
16:45
Здание Госдумы проверяют из-за угрозы взрыва
16:16
Умер владелец банка "Уралсиб" Владимир Коган
16:11
"Просто загляденье": народ в восторге от плясок детей Галкина
16:02
Путин объявил о воссоединении с Белоруссией
15:57
"Отвернутся все": после банкротства Украину ждет катастрофа
15:48
В Петербурге рабочие избили и ограбили начальника
15:32
Баскову пришлось оправдываться после встречи с Дубцовой
15:31
В Москве маленький ребенок умер после отказа в госпитализации
15:30
Путин прилюдно облил грязью клоуна Зеленского
15:28
В Москве пройдет третий Большой Фестиваль Италии
15:17
"Меня так колбасило": Данко перенес сложную операцию
14:49
Молодая актриса раскрыла правду о романе с мужем Климовой
14:43
Украинцев поймали после атаки на Путина
14:41
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 20 июня 2019 года
14:29
Надо собирать на лечение: Шура рассказал об алкоголизме Хлебниковой
14:17
Оказавшаяся перед выбором Тодоренко сошла с ума
14:16
Заявившего о купленном суде Порошенко отправили в тюрьму
13:52
"Хорошо, что недооценили": Цымбалюк-Романовская о неблагодарном Джигарханяне
13:49
Ксения Собчак надела обручальное кольцо
13:49
"Ждет особенного человека": звезда Голливуда готова к отношениям после череды убийственных разводов
13:29
"Это безобразие!": жуткие снимки взбудоражили Путина на прямой линии
13:22
"Все в шоке": Сын Гуфа экстренно госпитализирован
12:54
Украинский бизнесмен стал владельцем "Дома‐2"
12:48
Быстрее, удобнее, доступнее: Jacobs Millicano меняет формат coffee-to-go
12:47
Путин на прямой линии сделал важное заявление о размере пенсий
12:40
"Все отнять": Бородина борется за право иметь соски
12:25
Даже не обсуждается: родители о строительстве храма в честь Началовой
12:18
Прямая линия с Путиным началась с дикого конфуза
12:01
Зеленский показал на камеру самое сокровенное
11:54
Прямая линия с Владимиром Путиным
11:45
Умирающая от рака Яковлева расплакалась после последнего спектакля
11:44
"Молодость и страсть": Мороз предстала в компании обнаженного мужчины
11:43
Концерт группы Tokio Hotel в Москве: "Дни.ру" раздают билеты
11:30
Косаток начали выпускать из "китовой тюрьмы"
11:07
Устроивший фарс Алибасов трясет справками из больницы
11:04
Украинцы поплатились за стрельбу у Крымского моста
11:03
Россиян предупредили о бешеном скачке цен на отопление
10:41
Саммит в Иркутске соберет экспертов и новаторов в сфере блокчейн
10:25
"Госпожа": раскрыт секрет счастливых отношений Асмус и Харламова
10:24
"Все это неправда": представитель внезапно опроверг развод Месхи и Климовой
10:16
Истощенный белый медведь напугал жителей Норильска
09:52
"Несчастный случай": на съемках клипа дочери Алсу произошло падение
09:52
Обобрала россиян: Пугачева заставила соотечественников раскошелиться
09:23
После жалоб Путину жителей челябинского села на ж/д дорогу возбуждено дело
09:09
"Ихтиандр, ужас!": Навке досталось за странный наряд
09:06
"Феерические ужимки": Садальский указал на вранье Алибасова об отравлении
08:52
В России может появиться новый штраф для автомобилистов
08:37
Бари Алибасов рассказал правду об отравлении бытовой химией
08:24
Автомобиль сына Юрия Башмета попал в аварию на Рублевке
08:14
"Хвастливая дрянь": Рудковскую заклевали за показуху
07:10
Не брат ты мне: Путин отказался общаться с Лукашенко
07:02
В Северной Ирландии начали снимать приквел "Игры престолов"
05:08
"Ума как у куропатки": Беркова без белья прокатилась на гироскутере
03:08
"Не первый гранит шоу-бизнеса съели": Молодая певица встала на защиту дочери Алсу
01:14
"Кто кого?": амбициозная Собчак решила потягаться с Ивлеевой
23:02
Все загадки нелепой смерти депутата-русофоба на Украине
21:55
"Спектакль и хайп": Шаляпина распекли за неискренность к Цымбалюк-Романовской
21:21
"Изменилась до неузнаваемости": Утяшева примерила образ звезды "Игры престолов"
20:57
Внедорожник влетел в остановку в Сочи, есть погибшие
20:56
Озвучена невероятная версия крушения MH17 после обвинений из Нидерландов
20:19
Госдума сформировала свою часть делегации в ПАСЕ
20:06
Правозащитники призвали выдавать заключенным в России тапочки
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Человек-амфибия": 52-летнюю Литвинову разнесли за нелепый наряд
"Просто безобразие": Федосеева-Шукшина устроила разборки после выписки Алибасова
Вадим Галыгин стал отцом в третий раз
На кого муж променял красавицу Климову
"Вышак!": Галкин в восторге от травли Гузеевой
Шарапова одержала ослепительную победу после длительной паузы
Шоу-бизнес

Калашникову застукали во время утех с братом Шаляпина

Анна Калашникова. Фото: www.globallookpress.com
В Москве состоялась презентация клипа Анны Калашниковой и Алексея Воробьева "По любви". Это комедийная история о похождениях суперагента, пытающегося вернуть украденную картину у некой мошенницы, роль которой исполнила звезда клипов Мити Фомина и Олега Яковлева Татьяна Карматкова. Гостям понравились и песня, и смелое видео, и общая атмосфера праздника. В ролике, кстати, немало интригующих сцен!
прочитано 915 раз

Накануне выхода клипа в Сеть просочились кадры, на которых Анна Калашникова восседает верхом на актере и модели Виталии Савчуке. Особая пикантность фотографии заключается в том, что он является двоюродным братом певца Прохора Шаляпина.

ПО ТЕМЕ

Вышедшая в свет без белья Калашникова вызвала шок

 Эксклюзив

Сюжеты Эксклюзив

Анна Игоревна Калашникова

Анна Игоревна Калашникова актриса, ведущая, певица, модель

Исполнителя, кстати, долго считали отцом ребенка Анны. За их романом следила и переживала вся страна. А сейчас артист крутит шашни со знаменитой пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской. 

Фото: пресс-служба

Калашникова не находит ничего предосудительного в том, что их с Савчуком застукали в таком положении. "Это была съемка клипа на песню "По любви", – пояснила она. – А кадр взят из нашей совместной с Виталием сцены. Да, со стороны она может показаться достаточно смелой. Но это не идет ни в какое сравнение с той жестью, что творилась на съемочной площадке, а также с реальной жизнью, в рамках которой нас Виталием связывают исключительно дружеские отношения. Скажу больше: я знакома с его девушкой, и она совершенно не ревнует!"

Фото: пресс-служба

Впрочем, поведение Анны Калашниковой не ново. Два года назад девушка снялась в весьма откровенной рекламе белья с сыном бизнесвумен Ларисы Копенкиной. Тогда многие подумали, что молодых людей связывает нечто большее, чем фотосессия – так хорошо они смотрелись вместе. Однако роман получился только на снимках.

Автор: Иван Губкин21 июня 2019, 11:16
ФОТОРЕПОРТАЖ

Калашникова спелась с Паниным

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Она совершенно не понимает о чем речь- подмена понятий. Разврат стали называть смелостью, а деградацию можно прикрыть длинными волосами. А за глупость придётся платить- последний пример Барик.
Гость
Ответить
КАЛАШНИКОВА-Б... ...... П..... .... Ш......... С......., ДА, ЕЩЕ ДУРА БЕЗМОЗГОВАЯ!
Гость
Ответить
И в этом нет ничего удивительного
1

Популярные темы форума

Политика

"Шутки кончились": Путин сделал грозное предупреждение Зеленскому
"Эпичная клоунада": гибнущего Порошенко жестко подставили
Тимошенко встала грудью за опозорившегося Зеленского
В Киеве признали независимость Донбасса

Шоу-бизнес

Калашникову застукали во время утех с братом Шаляпина
"Голос – мощь!": дочь Алсу покорила всех своим талантом
Психиатр вынес вердикт сумасшедшему Алибасову
"Как много внимания": Харламова заподозрили в измене Асмус (видео)

Проишествия

МАК подтвердил удар молнии в сгоревший самолет "Аэрофлота"
Жители Южного Бутово рассказали о зверствах убивших борца Чуева хулиганов
Заступился за беременную: В Москве зверски убили мастера спорта
МВД: Журналист "Медузы" задержан с наркотиками

Lifestyle

В Сети появился первый трейлер сиквела "Сияние"
Объявлена программа фестиваля "УСАДЬБА JAZZ"
Концерт Александра Домогарова в Москве: "Дни.ру" раздают билеты
Фестиваль исторической реконструкции "Времена и Эпохи" пройдет в Москве
Шоу-бизнес

Бари Алибасов рассказал правду об отравлении бытовой химией

Шоумен побеседовал с телевизионщиками
Шоу-бизнес

Умирающая от рака Яковлева расплакалась после последнего спектакля

Звезда вынуждена оставить работу
Шоу-бизнес

"Голос – мощь!": дочь Алсу покорила всех своим талантом

Поклонники прозрели и теперь буквально воспевают ее дар
Шоу-бизнес

"Опустившаяся женщина": Волочкова получила хлесткую пощечину

Танцовщицу спустили с небес на землю

Гороскоп

Будет жить с отцом: родственники решили судьбу дочери Началовой
Гороскоп на 2019 год: как отдыхать разным знакам зодиака
"Опять окажется у руля": сенсационное заявление о судьбе Порошенко
Гороскоп на неделю

Фоторепортажи

Королевские скачки: монаршие особы пощеголяли в эффектных нарядах
Самые нелепые наряды церемонии награждения MTV
Простенькая Кожевникова затерялась среди великолепных гостей "Кинотавра"
Названа самая сексуальная женщина 2019 года

Спорт

"Еще ребенок": Загитову поставили на место
Сбежавшая из России Медведева стремительно теряет вес
"Монстр и деспот": Авербух открыл всю правду о тренере Медведевой
Известный хоккеист упал с пожарной машины во время парада (видео)

Регионы

Тайные испытания на Крымском мосту взбудоражили народ
На краю пропасти: как Поморье стало зоной экологического бедствия
Итальянец пытался перепрыгнуть разводящийся мост в Петербурге (видео)
Кот-переросток сбил угонщика на велосипеде (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru