"Вы все лучше и лучше": Чехова в тельняшке возбудила десантников

В кадре знаменитость позирует на фоне фонтана на ВДНХ. Телеведущая запечатлена в тельняшке с глубоким декольте, серых брюках и голубом берете. В руках она держит флаг ВДВ.
В подписи к посту звезда обратилась к десантникам. Она выразила надежду, что бойцам не потребуются приобретенные навыки в жизни. "Парни, с днем ВДВ. Пусть ваши навыки вам никогда не пригодятся! Пусть будет мир! И мирные фонтаны", – написала Анфиса Чехова.
Большинство пользователей пришли в восторг от откровенного снимка. "Секретное оружие "Анфиса". Пусть все враги сложат свое оружие, сраженные красотой!", "Вы все лучше и лучше", "Анфиса, от вас столько позитива и колоссальной энергетики, это так здорово!", – отметили комментаторы.
Один из подписчиков предположил, что снимок был сделан несколько лет назад. Его догадки подтвердила сама Анфиса Чехова. "Это вчера в 2010-м", – ответила ему телеведущая. "Выглядела и выглядит всегда на все 100. Восхитительная!", – написал ей другой пользователь.
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