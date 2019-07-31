Отвалившийся ноготь отпугнул домогавшегося Чеховой пожилого артиста

В личном Instagram знаменитость поведала, как в юности страдала от настойчивых ухаживаний известного деятеля искусств. Пожилая звезда не давала ей прохода.
"Звонил, зазывал в гости, при встрече страстно играл глазами, бровями, лил мне в уши елей, манил комплеманами, слал сообщения на пейджер (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – продолжила Анфиса Чехова.
Тогда будущая звезда работала корреспондентом и часто снимала концерты, в которых назойливый кавалер принимал участие. Перед очередным подобным мероприятием Чехова решила навести марафет: она впервые в жизни наклеила накладные ногти.
"Вечером была съемка еще одного концерта, и сладострастный певец снова бросился целовать мне ручки, с прежним предложением "едемьте в нумера". И в тот момент, когда я усиленно придумывала новую отмазку, мой накладной ноготь не выдержал его страстных лобызаний, с легким хрустом, отвалился и остался лежать у него на ладони", – рассказала Анфиса Чехова.
"Престарелый известный певец" оторопел от неожиданности и брезгливости. "Эх, ты, даже ногти у тебя ненатуральные", – заявил он и исчез из жизни Анфисы Чеховой.
"Большой Артист не смог выдержать маленького женского обмана🤦🏻♀️ Фейковый ноготь оказался отличным средством против назойливого поклонника☺️", – отметила знаменитость.
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