"У него глаз тикает": сыну Чеховой потребовалась помощь после долгой разлуки с матерью

Телеведущая рассказала о сложностях, с которыми столкнулась, пытаясь совместить работу и материнство. Анфиса Чехова призналась, что постоянно испытывает чувство вины.

Знаменитость стала гостьей YouTube-шоу Татьяны Лазаревой. Анфиса Чехова сообщила, что ее сын Соломон "растет как сорная трава". Также теледива рассказала, что ее главная проблема как матери – чувство вины.

"Я каждый раз ее испытываю, если я рядом с ребенком, я себя могу винить в том, что надо бы с ним поиграть, уйти с головой в игру, а я параллельно дела делаю, обед готовлю, на телефонные сообщения отвечаю. Если я не с ребенком, то думаю, почему я не с ребенком", – поделилась Чехова.

Бывают моменты, когда Анфиса нуждается в одиночестве. Временами после работы она сидит в машине рядом с домом и не поднимается в квартиру, где ее ждет сын. В этот момент, по признанию Чеховой, она испытывает сложные чувства, вину в том числе. "Мне нужно время подумать, собраться с мыслями", – отметила теледива.

Знаменитость сообщила также, что вынуждена часто расставаться с ребенком. "Я с детства с ним разлучалась, он у меня по два месяца живет в Грузии, например. У него там есть бабушки, там живет папа. Я не могу не отпускать его на лето общаться. А потом он приезжает, и у него нервный тик. Я вызываю врача-кинезиолога, например. Он мне говорит: "У него глаз тикает, потому что он по вам скучает. Его нельзя на два месяца в Грузию". И все", – рассказала Анфиса Чехова.

По словам теледивы, очень многие врачи внушают, что женщина должна быть постоянно рядом с ребенком. Однако такой роскоши она позволить себе не может. Звезда вернулась на работу, когда Соломону было всего два месяца.

"У меня были поставки молока, я сцеживалась, таксист отвозил, кормил, возвращался. А что делать? Меня никто не содержит. Мне надо работать. И даже если бы мне не надо было работать – мое предназначение не только быть матерью. Когда я смотрю в Instagram за домохозяйками, которые с детьми сидят дома, у меня начинается паническая атака. Я начинаю задыхаться, как будто меня с аквалангом опустили в воду, чего я также боюсь, как быть домохозяйкой. Я знаю про себя, что я больше, чем мать и не смогу быть только матерью", – поведала Анфиса Чехова.