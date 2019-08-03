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Брэд Питт стал жертвой домогательства Лины Данэм

Брэд Питт. Фото: www.globallookpress.com
Накануне состоялась премьера фильма Квентина Тарантино "Однажды в… Голливуде". Во время мероприятия произошла вопиющая ситуация. 
прочитано 515 раз

Ничего не предвещало беды, пока в один момент актриса Лина Данэм не попыталась поцеловать в губы экс-супруга Анджелины Джоли. 

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 Брэд Питт

Брэд Питт актер

Брэд Питт на поцелуй не ответил. Кроме того, он был шокирован таким поступком. 

Впрочем все присутствующие тоже почувствовали себя неловко. А Леонардо Ди Каприо, находившийся в этот момент совсем близко, даже не пытался скрыть своего смущения.  

Эта ситуация вызвала бурю обсуждений в Сети. Поклонники актера были крайне возмущены из-за случившегося. "Почему люди аплодируют смелости Лины Данэм, когда она сексуально домогается его перед публикой? Людям нравится говорить о равных правах, но они не придерживаются равных стандартов. Если бы я, мужчина, сделал такое, СМИ и общественность были бы в ярости!", – высказался подписчик.

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Публикация от Brad Pitt (@bradpittoffcial)

"Лина Данэм попыталась поцеловать Брэда Питта в губы, хотя он этого не хотел. Интересно, как бы медиа осветили это, если бы они поменялись полами", – негодовала фолловер.

Отметим, свою популярность Лина Данэм получила после таких проектов, как "Девочки", "Любовь по-взрослому", "Крошечная мебель" и "Счастливого Рождества". Кроме того, в 2015 году она запустила онлайн-издание Lenny Letter, предназначенное для обсуждения феминистских тем. 

Автор: 3 августа 2019, 02:14
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Актер Брэд Питт стал похож на своих подружек

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