Завидного холостяка Питта застали с изящной блондинкой

Очаровательная блондинка Марго Робби была в этот вечер особенно хороша. Актриса выбрала для мероприятия терракотовое платье с глубоким декольте, обнажившим бюст.
На премьеру она пришла без супруга, режиссера Тома Акерли. Компанию 29-летней звезде составил Брэд Питт. Теперь новоиспеченный холостяк может проводить вечера с самыми красивыми девушками планеты.
Многие заметили, что после развода с Анджелиной Джоли 55-летний артист выглядит подтянутым и привлекательным, пишет сайт "Комсомольская правда". Судя по всему, он уже пережил тяжелый период, связанный с расставанием с женой.
Напомним, что суд разрешил Брэду Питту проводить с детьми столько времени, сколько он захочет. Ранее сообщалось, что дети Джоли проведут лето с ее экс-супругом. Якобы из-за съемок в фильме "Те, кто желают моей смерти" Анджелина пошла на уступки. Однако звездных отпрысков чаще видят с матерью, нежели с отцом.
Анджелина Джоли и Брэд Питт развелись в апреле. Процесс занял два с половиной года. Все шестеро детей остались жить с актрисой.
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