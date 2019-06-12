Бред Питт провоцирует разъяренную Анджелину Джоли

Анджелина Джоли снова недовольна поступками Бреда Питта. На этот раз актер решил нервировать ее с помощью детей.

Голливудский актер начал активно задаривать всех шестерых детей дорогими подарками. Он отправляет наследникам ноутбуки, смартфоны и другую технику или же дарит сертификаты, чтобы они могли сами выбрать себе нужную вещь.

Джоли, в свою очередь, категорически против подобной щедрости экс-супргуга. Еще больше ее злит, что она никак не может запретить ему дарить детям подарки. Она неоднократно заявляла, что не хочет, чтобы ее подростки выросли избалованными. Поэтому она она предпочитает не покупать им дорогие вещи.

Отметим, развод голливудской пары официально завершен. Пока остается открытым вопрос, связанны с совместно нажитым имуществом. Кроме того, Бреду и Анджелине сложно найти компромисс в отношении детей.

Мать все время проводит со своим семейством. Сейчас, например, она улетела со всеми наследниками в Нью-Мексико на съемки ее нового фильма.

Питту так часто видеться с ними, к сожалению, не удается. Именно поэтому он задаривает их подарками, чтобы как-то возместить свое отсутствие.