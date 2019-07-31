Андрееву посетили странные видения на леднике

Фотография Екатерины Андреевой в Instagram впечатлила подписчиков. Популярная телеведущая стоит на утесе со своей подругой Катей, облаченная в альпинистское снаряжение. Поклонникам пришлось признать, что красивым женщинам идут не только кружева.
А вот подпись к снимку фолловеров удивила. "Взяли мы топорики, нацепили на ботинки "кошки" и пошли на ледник. А там эльфы ванны себе на вечер приготовили, суп из хрустальной воды наварили – ждут, когда люди с ледника, наконец, уйдут…", – пишет телеведущая.
По словам Екатерины Андреевой, "высокорожденные" приоткрыли ей завесу тайны – но строго-настрого запретили показывать кому-либо тропинку к ним. Правда, разрешили снять видео, которое телеведущая пообещала в скором времени показать.
Днем ранее журналистка уже рассказывала о встрече с эльфийским конем. Екатерине Андреевой сказочный скакун даже позволил себя обнять и погладить. Журналистка признается, что теперь поняла, где источник вдохновения режиссеров "Властелина Колец" и "Гарри Поттера". В Исландии сказки рождаются сами собой, заметила ведущая.
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