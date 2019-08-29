Сын Фриске оказался перед тяжелым выбором

Дмитрий Шепелев поделился новым достижением своего шестилетнего сына Платона, которого ему родила ныне покойная Жанна Фриске. Он рассказал о том, как перед мальчиком встал тяжелый выбор.

О том, как живет Платон общественность узнает только благодаря его отцу, популярному ведущему Дмитрию Шепелеву. Звезда Первого канала, в отличие от прочих представителей отечественного шоу-бизнеса, предпочитает не показывать наследника и не афишировать подробности его частной жизни. По мнению Дмитрия, Платон должен вначале вырасти, а потом сам принять решение: хочет он жить под лупой общества или нет.

Вероятно, не намного больше знают о жизни ребенка и его ближайшие родственники – родители Жанны Фриске, а также его тетя Наталья и крестная мать, певица и телеведущая Ольга Орлова. Дело в том, что бабушка и дедушка находятся в продолжительной конфронтации с отцом Платона, и когда она закончится, неизвестно.

Между тем Дмитрий Шепелев поделился новым достижением ребенка. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram он рассказал, что подарил Платону велосипед, о котором тот давно мечтал. Увидев презент, мальчик был так счастлив, что потерял дар речи. "Я говорю – поехали прокатимся? он – да! будет здорово, давай! очень хочу! поехали скорей! я значит вытащил свой велосипед, накачал колеса, спустил на первый этаж (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – рассказал телеведущий.

Однако семейную идиллию нарушила няня. Она объявила, что вернулись друзья Платона, с которыми тот не виделся все лето, и ждут его на площадке. И тут перед мальчиком встал нелегкий выбор. "Вижу, стоит, не может принять решение, что же ему делать: с папой поехать на новом велосипеде или к друзьям рвануть. и мне по его лицу сразу стало понятно. беги, говорю, беги, они тебя ждут", – принял решение за ребенка Дмитрий Шепелев.

Шоумен признался, что очень обрадовался. "Произошло что–то важнее, чем день рождения или календарная дата. сын стал немного взрослее. а это значит у него начинается новый, интересный и яркий этап жизни", – заключил счастливый отец.